Ein Unbekannter entwendete am Freitag zwischen 18.50 und 21.10 Uhr am Köhlenweg in Marktsteft ein dort vor der Mehrzweckhalle an einem Fahrradständer abgestelltes Trekkingrad der Marke Bulls, Typ Crossbike, Farbe orange-schwarz, im Wert von rund 400 Euro. An dem Fahrrad war noch ein Kabelschloss im Wert von 20 Euro, das aber nicht zum Versperren des Rades genutzt wurde. Wer kann Angaben machen?

