Kitzingen vor 3 Stunden

Fahrraddieb erwischt: Polizei sucht den Besitzer

Am Sonntag um 14.10 Uhr führten die Ordnungshüter in der Schwarzacher Straße in Kitzingen eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde ein 37-jähriger Fahrradfahrer angehalten, der sich über die Herkunft des Fahrrades in Widersprüche verstrickte. Da sich der Verdacht des Fahrrad-Diebstahles bei dem Mann erhärtete, wurde das Mountain-Bike sichergestellt und auf der Polizeiinspektion Kitzingen hinterstellt. Nach erfolgter Personalienfeststellung konnte der Mann wieder entlassen werden, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike, Marke Cannondale, Farbe rot/weiß.