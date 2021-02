Kitzingen vor 30 Minuten

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Ein versuchter Fahrraddiebstahl ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstagabend am Bahnhofsplatz in Kitzingen. Ein 40-jähriger Mann war gerade im Begriff ein Fahrrad vom Abstellplatz zu stehlen, als der Eigentümer des Rades zufällig dazu kam. Er sprach den Mann auf den versuchten Diebstahl an. Daraufhin wollte sich dieser zu Fuß entfernen, wurde jedoch vom Eigentümer festgehalten.