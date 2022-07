Münsterschwarzach vor 37 Minuten

Fahrradcomputer vom Lenker gestohlen

Am Samstag kam es zwischen 11.45 und 11.50 Uhr in der Schweinfurter Straße in Münsterschwarzach zu einem Diebstahl. Als ein Teilnehmer eines Fahrradkorsos zum Hochwasserschutz am Kundgebungsplatz ankam, stellte er sein E-Bike ab, um es anschließend abzusperren zu können, berichtet die Polizei. In einem kurzen, unbeaufsichtigten Moment entwendete eine bislang unbekannte Person den am Lenker angebrachten Fahrradcomputer. Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 150 Euro.