Kitzingen aktualisiert vor 55 Minuten

Fahrrad vor Sporthalle beschädigt

In der Danziger Straße in Kitzingen kam es am Dienstag zwischen 18.45 und 20 Uhr zu einer Sachbeschädigung, teilt die Polizei mit. Ein Unbekannter beschädigte ein vor der Sporthalle der Schule abgestelltes Fahrrad. Der Vorderreifen ließ sich danach nicht mehr abrollen. Auch der Gepäckträger war deformiert. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.