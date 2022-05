Vor der Kitzinger Realschule ist ein Fahrrad gestohlen worden.

In der Zeit von Mittwochmorgen, 7.55 Uhr, bis Donnerstagabend, 17.55 Uhr, hatte die 15-jährige Besitzerin ihr schwarz/rot/blaues Fahrrad der Marke Bulls, Typ Pulsar Eco 26, vor der Schule in der Glauberstraße an einem Fahrradständer mit Zahlenschloss gesichert.

Als sie zurückkehrte, war das Fahrrad weg. Der Schaden wird auf 290 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.