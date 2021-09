Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrrad und Eisenteile gesammelt

Ein Rad. Einige Eisenteile. Und zwei Tüten Plastikabfälle. Die "Ausbeute" der Müllsammelaktion vom SUP-Board aus sei in den letzten Jahren größer gewesen, freut sich SUP-Guide Daniel Nagl vom Kanu- und Kajakverleih Mainstream SUP Kitzingen. Die von der Stadt installierten Mülleimer und der an den Stadtbalkon verlegte Stadtschoppen machen sich positiv bemerkbar. Sabrina Stemplowski bedankte sich bei den fleißigen Helfern Clemens Schneider, Maxime Haag und Daniel Koppe. Ihre Hoffnung: "Vielleicht finden wir ja 2022 nichts mehr." Dazu, so Nagl müssten alle Menschen lernen, die Natur zu respektieren. "Leuten, die an unseren schönen Mainstränden Plastikgrillfleischschalen ins Gebüsch prellen, gehört aus pädagogischen Gründen eigentlich das Paddel drüber gezogen", so der SUP-Trainer, der in seinen Kursen auch naturverträglichen Wassersport vermittelt.