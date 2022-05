Kitzingen vor 48 Minuten

Fahrrad gestohlen

Ein unbekannter Täter stahl zwischen Dienstag, 8 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr in der Kaiserstraße in Kitzingen ein Fahrrad. Das Damencityrad stand nach Angaben der Polizei auf dem Fahrradständer am Platz der Partnerstädte. Zudem war es mit einem Schloss gesichert, das der Täter durchtrennte. Den Wert des Rades gibt die Polizei mit circa 50 Euro an .