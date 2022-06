Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 5.45 Uhr, ein blaues Trekkingrad der Marke „MIFA“ samt Fahrradschloss.

Das Rad stand in einem Fahrradständer vor dem Anwesen in der Eisenbergringstraße 36 in Wiesentheid. Der Schaden beläuft sich auf circa 50 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.