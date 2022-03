Repperndorf vor 47 Minuten

Fahrrad aus Scheune geklaut

Unbekannte öffneten zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, in der Mühlbachstraße in Repperndorf mit einem unbekannten Werkzeug das Vorhängeschloss einer Scheune und gelangten so ins Gebäudeinnere. Anschließend entwendeten sie ein dort abgestelltes Herrenrad. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 150 Euro.