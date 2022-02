In der Zeit vom 2. Februar, 20 Uhr, bis 7. Februar, 7.30 Uhr, wurde in der Friedensstraße am Bahnhof ein Fahrrad gestohlen. Es stand an den dafür vorgesehenen Fahrradständern. Der Beuteschaden liegt laut Polizei bei circa 50 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp