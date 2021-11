Kitzingen vor 40 Minuten

Fahrertür von Auto zerkratzt

Bereits in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 6.45 Uhr, kam es in der Kapuzinerstraße in Kitzingen zu einer Sachbeschädigung. Eine unbekannte Person zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertüre eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden von circa 1300 Euro, heißt es im Polizeibericht.