Kitzingen vor 13 Minuten

Fahrerflucht auf Kitzinger Supermarktparkplatz

In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr stellte eine Frau ihren grauen VW auf einem Supermarktparkplatz in der Dagmar-Voßkühler-Straße in Kitzingen ab. In diesem Zeitraum wurde der Wagen auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort.