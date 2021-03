Kitzingen 04.03.2021

Fahrer ohne Führerschein – Roller ohne Zulassung

Weil sein Roller mit einem seit 1. März nicht mehr gültigem schwarzen Versicherungskennzeichen versehen war, hielten Polizeibeamte einen 16-jährigen aus Kitzingen in der Friedrich-Ebert-Straße am Mittwoch an.