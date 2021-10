Gaibach vor 38 Minuten

Fahrer flüchtet: Lkw streift Lkw

Ein 57-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war am Donnerstag gegen 23.45 Uhr von Gaibach in Richtung Kolitzheim unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang kam ein unbekannter Fahrer eines Gliederzugs mit Wechselbrücke im Begegnungsverkehr entgegen und streifte mit seinem Gespann die vordere linke Seite der Sattelzugmaschine. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, teilt die Polizei mit. Vor Ort konnte am Zugfahrzeug gelblicher Lackabrieb festgestellt werden. Daher lässt sich vermuten, dass zumindest Teile des flüchtigen Lkws beziehungsweise des Anhängers in gelber Farbe lackiert ist.