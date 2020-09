Mainfrankenpark vor 1 Stunde

Fahrer fällt aus Führerhaus, Lkw rollt gegen Waschstraße

Am Dienstagnachmittag parkte ein 56-jähriger Kraftfahrer seinen Sattelauflieger am Mainfrankenpark im Bereich der Aral-Tankstelle. Als er wieder in seinen Lkw einsteigen wollte, blieb er versehentlich an der Handbremse hängen, wodurch sich die Bremse löste. Bei der Aktion verlor der Mann das Gleichgewicht und fiel rückwärts aus dem Führerhaus, heißt es im Polizeibericht. Der Lkw rollte anschließend führerlos rückwärts vom Parkplatz gegen die Glasscheibe der Waschstraße. Der Kraftfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An der Waschstraße entstand laut Polizei allerdings ein Schaden von etwa 10 000 Euro.