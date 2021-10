Am Freitag blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 21.40 Uhr mit seinem Auto oder Laster in der Kirchstraße von Albertshofen auf Höhe der Hausnummer 28 an einem geparkten Wagen hängen. Der linke Außenspiegel des geparkten VW wurde beschädigt. Der Unfallverursacher müsste laut Polizeibericht eine Beschädigung an der Beifahrerseite oder am Außenspiegel erlitten haben.