Fachkraft für Haushalt werden

Im September startet die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Kitzingen eine Ausbildung in Teilzeitform. Das geht aus einer Pressemitteilung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen hervor. Sie führt zum Abschluss als Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung und gleichzeitig zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin. Darüber hinaus könne man sich zum Alltagsbegleiter für Pflegebedürftige oder zur Referentin für Ernährung ausbilden lassen und habe damit Möglichkeit zur Abrechnung mit der Pflegekasse. Für die Fachschulabsolventen böten sich dadurch vielfältige berufliche Chancen, so die Mitteilung.