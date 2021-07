Kitzingen vor 33 Minuten

Experten in Sachen Geographie

Zur Iberischen Halbinsel gehören die Länder Gibraltar, Portugal, Spanien und ...? Kennen Sie die Antwort? Auch in diesem Jahr fand an unserer Schule der Diercke-Geographie-Wissens-Test statt. Hierbei fand in allen Klassen, welche Geographie als Unterrichtsfach haben, das sind alle Klassenstufen von 5 bis 9, ein von Diercke vorgegebener Test statt. Aus jeder Klasse ging ein Klassensieger hervor. Dieser bekam als kleines Geschenk eine Tafel Schokolade. Anschließend wurde aus allen Klassensiegern der Schulsieger ermittelt. Ein erneuter Test forderte die Gewinner aus den einzelnen Klassen heraus, nochmals ihr Bestes zu geben. Urs Brückmann aus der Klasse 8a erreichte hierbei den dritten und Ismael Fast aus der Klasse 9a den zweiten Platz. Sieger war Lino Bock aus der Klasse 9d. Dass es sehr knapp war, zeigt die Tatsache, dass die ersten drei Plätze sich jeweils nur um einen Punkt unterschieden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die drei Schulsieger. Lino freute sich über einen Gutschein und natürlich die Urkunde des Schulsiegers. Ach so ja, die Antwort der oben gestellten Frage lautet Andorra. Hätten Sie's gewusst?