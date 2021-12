Gaibach vor 1 Stunde

Exkursion ins Nördlinger Ries

Im November begaben sich fünf Geolog*innen aus der Q12 des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach zusammen mit ihrem Lehrer Thomas Morche auf eine Exkursion zum Nördlinger Ries. Bei einer Stadtführung konnten die Schüler*innen an der Mauer der Kirche St. Georg schon erste geologische Entdeckungen machen. Denn an den schwarzen Gesteinen in den Mauern kann man erkennen, dass diese aus dem Meteoritengestein Suevit erbaut worden ist. Die Theorie aus dem Unterricht vertieften die Jugendlichen im RiesKraterMuseum in Nördlingen, bevor sie ihr Wissen im Geopark Lindle in die Praxis umsetzen konnten. Im Steinbruch konnten die Schüler*innen verschiedene Gesteinsarten sehen und untersuchen, aber auch selbst den Hammer schwingen und Kalkknollen sowie Suevitgestein aus den Felswänden herausschlagen. Der Kurs Geologie ist eine Alternative zur regulären Geografie in der Q12 des Gymnasiums und zeigt die vielfältigen Prozesse in der Erdgeschichte.