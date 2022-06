Wiesentheid vor 1 Stunde

Exkursion in die Fränkische Schweiz

Vor kurzem unternahm die 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid eine Exkursion in die Fränkische Schweiz. Als erstes besuchten wir das Fränkische Schweiz-Museum in Tüchersfeld, welches in den Gebäuden des ehemaligen Judenhofes untergebracht ist. Dort bekamen wir eine Führung durch einen Teil des Museums, der die Geologie der Fränkischen Schweiz darstellt. Der Museumsleiter Fabian Wittenborn erzählte uns etwas über Fossilien und Schwammriffe. Auch an der Rallye durch den völkerkundlichen Teil des Museums beteiligten wir uns fleißig, denn für die besten Gruppen gab es am Nachmittag nach der Auswertung der Rallye einen kleinen Preis.