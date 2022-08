Zurzeit wird im Auftrag der Regierung von Unterfranken von zwei Fachbüros ein Lebensraumkonzept für die Fledermausart Graues Langohr in den Schwanberganliegergemeinden Iphofen mit Birklingen, Castell mit Greuth und Wüstenfelden, Großlangheim, Wiesenbronn sowie Rödelsee mit Fröhstockheim erstellt, so die Pressemitteilung des Umweltbüros Fabion.

Das Graue Langohr ist eine Fledermausart, die an die kleinstrukturierte dörfliche Kulturlandschaft in wärmegetönten Landschaften gebunden ist. Sie zieht ihre Jungen in großen ungenutzten Dachstühlen von Schlössern, Pfarrhäusern oder Kirchen auf und jagt kleinräumig im näheren Umfeld um sein Quartier. Am Fuße des Schwanbergs gibt es noch kleine Bestände dieser Fledermaus.

In den teilnehmenden Projektgemeinden bietet das Fachbüro eine öffentliche Informationsveranstaltung für Bürger und Bürgerinnen an. Dabei werden das Projekt und dessen Hintergrund vorgestellt und im Dialog über mögliche Ideen für Aufwertungsmaßnahmen gesprochen. Es können nicht nur Flächen der öffentlichen Hand, sondern auch solche in Privatbesitz in das Konzept eingebunden werden. Die Exkursion dauert etwa eineinhalb Stunden. Interessierte können auch an mehreren Terminen in unterschiedlichen Gemeinden teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Termin ist jeweils Samstag um 16 Uhr: Castell, Wüstenfelden, Greuth, am 3. September, Treffpunkt Kirche St. Johannes; Wiesenbronn am 10. September, Treffpunkt Seegarten; Großlangheim am 17. September, Treffpunkt Parkplatz Am Schlosshof, Rödelsee, Fröhstockheim am 24. September, Treffpunkt Wanderparkplatz Am Schlossberg/An der Schwanleite Rödelsee; Iphofen, Birklingen am 1. Oktober, Treffpunkt Parkplatz Rödelseer Tor.