„Ask me Anything“ zum Thema Einbruchschutz: In Zeiten, in denen bedingt durch die Corona-Pandemie klassische Beratungsgespräche an Infoständen in den Innenstädten nur schwer möglich sind, bietet die Polizei Unterfranken in diesem Jahr ein neues digitales Format an, um Interessierten zum Thema Einbruchschutz Rede und Antwort stehen zu können.

Am Dienstag, 3. November, bietet die Polizei Unterfranken in der Zeit von 17 bis 20 Uhr ein interaktives „Ask me Anything“ auf ihren Social- Media-Plattformen Facebook, Twitter und Instagram an. Hier kann jeder seine Fragen an einen Spezialisten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle und einen erfahrenen Fahnder der Polizei richten.

Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen: Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Würzburg unter Tel.: (0931) 457-1830, Aschaffenburg unter Tel.: (06021) 857-1830 und Schweinfurt unter Tel.: (09721) 202-1835

Beratung im Internet: Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps: www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de