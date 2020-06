Weinprinzessin in Corona–Zeiten: Anstoßen aus der Ferne

Die Weinprinzessinnen aus dem Weinparadies Franken und von der Mittelfränkischen Bocksbeutelstraße sind unendlich traurig darüber, dass ihre Weinfeste dieses Jahr wegen Corona zum Großteil ausfallen müssen. Manche von ihnen wurden gerade erst gekrönt, bei anderen konnte die Krönung noch gar nicht stattfinden.

Dennoch versuchen die Hoheiten, das Beste aus der Situation zu machen. So haben sie zu Beispiel eine Grußbotschaft kreiert, die aktuell in den sozialen Netzwerken die Runde macht. Eine Fotocollage zeigt die Hoheiten mit folgendem Satz: „Liebe Weinfreunde, da wir aktuell keinen Shoppen zusammen trinken können, möchten wir auf diesem Wege ein Gläschen Wein mit euch trinken. Liebe Grüße von den Weinhoheiten der mittelfränkischen Bocksbeutelstraße und dem Weinparadies Franken. Bitte bleibt gesund!“ Wie sie die aktuelle Situation erlebt, erzählt Weinprinzessinnen Lena I. aus Seinsheim im Interview.

Frage: Normal wäre aktuell Hochsaison für Euch Weinprinzessinnen. Ihr würdet von Weinfesteröffnung zu Weinfesteröffnung sputen und von einem Empfang zum nächsten. Liegt aktuell denn alles still?

Lena I.: Zwar sind gerade alle Veranstaltungen abgesagt, aber dank der sozialen Medien stehen wir Weinprinzessinnen zum Glück trotzdem in Kontakt. Vor einigen Wochen gab es sogar mal einen „echten Termin“: Ich bin mit der Hüttenheimer WeinprinzessinTheresa Bruder den „Corona-Bonuslauf“ gelaufen – vom Kitzinger Aqua Sole bis nach Hohenfeld und wieder zurück.

Du bist schon ein Jahr im Amt und hast den „wahren Trubel“ demnach schon einige Monate mitgemacht. Was fehlt Dir daran gerade am meisten?

Lena I.: Das sind ganz klar die sozialen Kontakte, denn es ist natürlich immer schöner, sich von Angesicht zu Angesicht zu unterhalten und auszutauschen als von Handydisplay zu Handydisplay. Außerdem vermisse ich es, den Weinort Seinsheim zu repräsentieren und dadurch viele neue Leute kennenzulernen. Nicht zu vergessen, fehlt es mir natürlich auch, mein Dirndl und meine Krone zu tragen!

Ist es aktuell schwierig für den Hofstaat, als Team zusammenzuwachsen?

Lena I.: Das ist kein Problem! Der Hofstaat kommuniziert auch in dieser Zeit über verschiedenste Wege. Wenn etwas ansteht, meldet sich unser lieber Hofrat Walther Vierrether und schafft es auch in dieser schwierigen Zeit, unser „Wir-Gefühl“ zu stärken – zum Beispiel beim VR Bank-Bonuslauf. Und wenn es dann hoffentlich bald wieder losgeht, stehen wir Prinzessinnen mit „Krone am Kopf“ und die Hofräte in Strumpfhosen in Bereitschaft. Denn: Wir sind der Hofstaat!

Dass Ihr trotz der aktuellen Einschränkungen gemeinsam etwas auf die Beine stellen könnt, habt ihr kürzlich mit einer Grußbotschaft an alle Weinfreunde in Form einer Fotocollage bewiesen. Wie kam es zu der Idee?

Lena I.: Eine Prinzessin aus dem Weinparadies hatte ein ähnliches Foto von anderen Prinzessinnen auf Instagram gesehen. Daraufhin wollten auch wir ein Zeichen setzen für alle Weinliebhaber. Wir wollten veranschaulichen, dass wir trotz der Corona-Pandemie immer noch zu unserem Amt stehen und die Zeit vermissen, in der wir normal mit Gästen auf den unterschiedlichsten Weinfesten anstoßen und gemeinsam feiern. Wir Prinzessinnen haben also alle ein Foto mit einer Grußbotschaft in Händen aufgenommen und diese zu einer Collage zusammengefügt. Das Foto wurde auf der Instagram-Seite der IHK Wein- und Sommelierschule gepostet – und es tauchte natürlich auch nicht zu knapp auf den Instagram-Seiten der beteiligten Prinzessinnen und in deren WhatsApp-Status auf.

Für viele Weinprinzessinnen gehört das Weinfest im jeweiligen Heimatort zum Höhepunkt der Amtszeit. Genau das fällt jetzt vermutlich bei vielen – wenn nicht allen – aus. Gibt es hierzu schon Überlegungen?

Lena I.: Tatsächlich steht bei einigen Prinzessinnen bereits die Idee im Raum, die Amtszeit aus diesem Grund um ein Jahr zu verlängern. Bei wem und in welchem Ort genau das der Fall sein wird, möchte ich allerdings nicht vorgreifen.

Was erhoffst Du Dir persönlich für die nahe Zukunft?

Lena I.: Ich hoffe, dass ich in meiner Amtszeit noch einige schöne Termine wahrnehmen darf – auch wenn diese wohl eher im kleinen Kreise stattfinden werden statt bei großen Weinfesten mit über 1000 Leuten. Gerne möchte ich an der Stelle erwähnen, dass man Wein übrigens in jeder Art und Weise – und überall – genießen kann. Schön wäre es natürlich, wenn wir uns alle nächstes Jahr wieder auf dem Seinsheimer Pfingtsweinfest sehen würden.