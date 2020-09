Die Zisterzienser haben in ganz Europa ihre Spuren hinterlassen. Sie haben Landschaften geprägt, Denkmäler gebaut. Ihr Einfluss ist auch heute noch spürbar – und beschäftigt junge Menschen aus der ganzen Welt.

Das Seniorenheim Schloss Ebracher Hof in Mainstockheim kann getrost als besonderer Ort bezeichnet werden. Abt Johannes Dressel ließ das Gebäude als ehemaligen Amthof der Zisterzienserabtei Ebrach erbauen. Bis 1803 lebten hier die Zisterziensermönche. Wie sie das taten, was sie hinterließen und welche Verknüpfungen sie ins Umfeld hatten, erforschen junge Studenten aus beinahe allen Kontinenten derzeit vor Ort. Zwei Wochen lang sind zwölf von ihnen in Mainstockheim.

Juan Carlos Barrientos aus Honduras koordiniert den Einsatz der jungen Menschen, die ganz unterschiedliche Fächer studieren. Architekten sind dabei, Archäologen. Die meisten studieren in Cottbus das Fach „World Heritage Studies.“ Ihr Ziel: Das Konzept Welterbe verstehen und hinterfragen, wie es funktioniert. Farzaneh Vasheghani Farahani wurde im Iran geboren und strebt jetzt ihren Abschluss in „World Heritage Studies“ an. Die Theorie ist das Eine, die Praxis macht Farahani mehr Spaß. In Weimar hat sie schon ein Projekt begleitet, jetzt studiert sie in Mainstockheim beispielsweise den Aufbau einer Treppe, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, und hilft mit, ein Teehaus zu renovieren. „Wir haben Projekte in ganz Europa“, berichtet Barrientos. Von Russland bis Portugal ist seine Organisation – die European Heritage Volunteers – präsent. Die Freiwilligen helfen bei der Restaurierung von Kirchen in Albanien oder bei der Rekultivierung von Gartenanlagen in Spanien mit. Die Studenten sollen dadurch ein Gefühl für die Bedeutung dieser erhaltenswerten Stätten bekommen. Nicht nur durch bloßes Lernen aus Büchern, sondern durch Handeln vor Ort, durch eigene Anschauung und idealerweise auch durch den Austausch mit den Menschen vor Ort. „Da hat uns Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauert Grundstücksbesitzer Peter Brandner. Begegnungen mit den Senioren waren vorgesehen, die Mainstockheimer Bürger sollten zu einer Informationsveranstaltung eingeladen werden. „Wird alles nachgeholt“, sagt er.

Der Garten des heutigen Seniorenheims ist 1727 angelegt worden. Peter Brandner und seiner Lebensgefährtin Mellinda Hillion schwebt schon lange eine Umgestaltung vor, eine Kombination aus barocken Elementen und modernen Ansätzen. Die Anfrage der „European Heritage Volunteers“ kam gerade Recht. „Das ist für uns eine ganz neue Erfahrung“, sagt Brandner und spricht von spannenden Kontakten, von fleißigen jungen Menschen und von einer Bereicherung fürs Leben.

Die Treppe zum unteren Teil des Gartens stammt aus dem 19. Jahrhundert. Im Lauf der Jahrzehnte sind Teile abgesunken, andere sind brüchig geworden. Mit der Hilfe eines Restaurators legen die Freiwilligen die Stufen frei, sanieren sie und setzen sie wieder an Ort und Stelle ein. Während ein Bagger die tonnenschweren Steine vorsichtig aus dem Erdreich hebt, pappt Billie Bazin aus Frankreich gerade Lehm zwischen die Balken im so genannten Teehaus. Dessen Bauzeit ist nicht ganz klar. In einem Plan von 1803 ist es bereits zu sehen. „Im 19. Jahrhundert ist das Teehaus aber noch einmal umgestaltet und im Schweizer Stil errichtet worden“, erzählt Brandner.

Die Frage, wie er das Teehaus nutzen kann, hat ihn schon länger beschäftigt. Einen Informationspavillon kann er sich vorstellen, einen Ort, in dem interessierte Besucher etwas über die Zisterzienser und ihre Geschichte und Bedeutung lernen können. Dafür müssen die Schäden im Inneren beseitigt, die Dachkonstruktion gesichert und die Außenwände neu gestrichen werden. „In den zwei Wochen kriegen wir das niemals hin“, weiß Brandner. Juan Barrientos schaut bei diesen Worten gar nicht betrübt drein. „Dann kommen wir im nächsten Jahr halt noch einmal“, sagt er und freut sich, dass Peter Brandner nickt und grinst. Freiwillige Helfer aus allen Herren Länder sind für ihn eine Bereicherung. Erst recht, wenn sie sich für die Geschichte des Ortes interessieren und so mithelfen, das kulturelle Erbe zu bewahren.

Die zwölf freiwilligen Helfer kommen unter anderem aus Indien, Mexiko, Nepal, Kasachstan, USA, Frankreich, Brasilien, Litauen, dem Iran und Deutschland.