300.000 Euro stehen fürs kommende Jahr bereit – als so genanntes Regionalbudget für den Landkreis Kitzingen. Dieses Geld, das zu 90 Prozent vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) und zu zehn Prozent von den Kommunal-Allianzen kommt, soll in Projekte fließen, die dem ländlichen Raum noch mehr Lebensqualität verleihen. Die Allianzen „Dorfschätze“ (mit Sitz in Wiesentheid), „Südost 7/22“ (Sitz in Iphofen) und die landkreisübergreifende Allianz „MainDreieck“ (Sitz in Ochsenfurt) freuen sich über je 100.000 Euro, mit denen sie kreative, nachhaltige Kleinprojekte fördern wollen. Jetzt sind Ideen aus der Bevölkerung gefragt.

Das Regionalbudget ist ein neues Förderinstrument. Das Amt für Ländliche Entwicklung und die Gemeinde-Allianzen unterstützen damit Kleinprojekte, die sowohl Privatleute als auch Vereine und andere Organisationen anstoßen können. Auch die Kommunen selbst können Ideen einbringen. „Das läuft ohne viel Bürokratie“, verspricht Teresa Öchsner, Allianzmanagerin der „Dorfschätze“: „Und das Schöne ist: Das Geld fließt ziemlich zügig.“

„Für die Premiere 2020 haben dem einen oder anderen vielleicht noch Ideen gefehlt. Für 2021 erwarten wir, dass es mehr Anmeldungen werden.“ Peter Kraus, Bürgermeister von Mainbernheim

Unterfrankenweit gibt es 30 interkommunale Allianzen, also Zusammenschlüsse von Gemeinden zum Zweck der gemeinsamen Entwicklung. Fast alle Allianzen haben heuer bei der Premiere des Regionalbudgets mitgemacht – kein Wunder: Durch die öffentlichen Zuwendungen von 90 Prozent mussten die Allianzen nur zehn Prozent der Förderkosten tragen.

Die drei Allianzen im Raum Kitzingen ziehen eine durchweg positive Bilanz. Über die „Dorfschätze“ hatte das Kirchschönbacher Bioweingut Ruppert den Bau eines Weinlehrpfads vorgeschlagen, an dem Einheimische und Wanderer historische Rebsorten kennenlernen können.

Teresa Öchsner hat das Projekt, ebenso wie ein gutes Dutzend andere, einem neutralen Entscheidungsgremium vorgelegt. Es wurde bewertet, für gut befunden und durch die Zusage der staatlichen Finanzspritze zeitnah umgesetzt. So gibt es nun rund um das weithin sichtbare weiße Kreuz auf dem Marienberg eine neue Attraktion: einen Lehrpfad mit vielfältigen Informationen über alte fränkische Rebsorten. Mit Hilfe von Linda Schlereth von der „Allianz Südost 7/22“ konnte unter anderem das Projekt „Panaromaschaukel“ auf dem Schwanberg gefördert werden. Und MainDreieck-Allianzmanager Bastian Lange freut sich zum Beispiel darüber, dass die Bund-Naturschutz-Gruppe Sommerhausen-Winterhausen ein Naturschutzprojekt zugunsten von Fledermäusen und Steinkauzen realisieren konnte. Insgesamt hat Bastian Lange 33 Förderungen für Kleinprojekte in die Wege geleitet, Linda Schlereth 16 und Teresa Öchsner 14. Nur ein kleiner Teil der Anträge wurde vom Bewertungsgremium heuer abgewiesen, weil entscheidende Förderkriterien fehlten.

„Für die Premiere 2020 haben dem einen oder anderen vielleicht noch Ideen gefehlt. Für 2021 erwarten wir, dass es mehr Anmeldungen werden“, sagt Peter Kraus, Mainbernheims Bürgermeister und Allianzsprecher Südost 7/22. René Schlehr, sein Bürgermeister-Kollege aus Prichsenstadt und 1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dorfschätze, sieht das genauso.

„Je mehr Menschen, gerne auch interkommunal, zusammenarbeiten, desto besser.“ Bastian Lange, Allianzmanager MainDreieck

Zwar hat jede Allianz eigene Entwicklungsziele formuliert, viele sind aber deckungsgleich. Das gilt auch für die Bewertungskriterien der Regionalbudget-Projekte. Beispielsweise ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Je mehr Menschen ein Projekt anspricht und erreicht, desto mehr Punkte erhält es. Zudem zählt der „innovative Charakter“, den Bastian Lange so erklärt: „Wenn das Projekt einen Anstoß für weitere gibt, ist das natürlich super. Und je mehr Menschen, gerne auch interkommunal, zusammenarbeiten, desto besser.“ Auch ehrenamtliches Engagement ist ein Garant für Punkte bei der Bewertung. „Und – ganz wichtig – das Projekt darf noch nicht angefangen sein“, betont Linda Schlereth.

Wer für 2021 eine gute Idee hat, um den ländlichen Raum weiter aufzuwerten, kann sich gerne an die jeweiligen Allianzmanager wenden. Linda Schlereth, Bastian Lange und Teresa Öchsner stehen Bürgern, Vereinen und anderen Gruppen mit Rat und Tat zur Seite.