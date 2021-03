Dettelbach/Bibergau Wer durch den Dettelbacher Ortsteil Bibergau fährt, dessen Blick bleibt vielleicht an einem besonderen Haus hängen, das inzwischen als „Mosaikhaus“ bekannt ist. Zahlreiche Fliesenmosaike mit Blumenmotiven zieren die Hausfassade, die Garage und den Garten und tauchen alles in ein orientalisches Ambiente. Das Haus bewohnt die Künstlerin Anne Sauer, die ihre Kunst ab dem Wochenende im Dettelbacher Kultur- und Kommunikationszentrum präsentiert.

Anne Sauer: Beim Malen habe ich keine Intention. Ich male, was gerade aus mir herauskommt. Bei den Bildern meiner Regenbogenserie war ich selbst überrascht von den Ergebnissen, weil sie in einer Zeit entstanden, als ich mitten in einer Depression steckte. Alles hat sich total schwarz und düster angefühlt. Meine Erklärung dafür: In mir – wie vermutlich in jedem – muss es einen unerschütterlichen positiven Ort geben, der einem manchmal nur nicht zugänglich erscheint.

Anne Sauer: Geplant war das nicht. Es hat sich aber – nachdem der Anfang gemacht war – sehr schnell so entwickelt. Ich habe mir da einen Kokon nach meinen Vorstellungen erschaffen, der mich umhüllt und in dem ich mich sehr wohl fühle. Obwohl schon sehr viel am Haus gestaltet ist, finde ich immer wieder Stellen, an denen ich weiter arbeite oder die ich umgestalte. Das Haus wächst mit mir.

Anne Sauer: Ich habe während unseres Hausbaus in einem Buch ein Mosaik entdeckt, das als Spritzschutz hinter einem Waschbecken gedient hat. Das hat mir sehr gefallen und ich habe mich informiert, wie man ein Mosaik klebt. Es ist eigentlich sehr einfach. Was mir am Mosaikkleben besonders gefällt, ist, dass aus Scherben und Resten etwas Neues und Schönes entsteht. Es ist eine gute Übung für das Leben. Da muss man ja auch manchmal schauen, was man mit Trümmern und Scherben anfängt.

Anne Sauer: In der Ausstellung sind tatsächlich hauptsächlich Bilder, aber auch vier Mosaike und ein Steinobjekt zu sehen. Die Besucher erwartet ein Einblick in meine Welt, die meistens sehr bunt und fröhlich ist. Warum in vielen meiner Werke Kreise beziehungsweise Spiralen zu finden sind, kann ich Ihnen nicht wirklich sagen. Ich vermute aber, dass ich den Weg zu mir und meiner Mitte suche und sich das in den Motiven widerspiegelt.

Anne Sauer: Es ist Kunst für Kinder. Ich finde, auch Kinder können Kunstwerke in ihren Zimmern haben. Da ich Grundschullehrerin bin, habe ich natürlich einen engen Bezug zu Kindern.

Anne Sauer: Das letzte Jahr war für viele Menschen sehr herausfordernd, gerade auch für Künstler, die kein anderes finanzielles Standbein haben. Ich selbst habe es sehr gut überstanden, da ich einen wundervollen Ehemann, einen krisensicheren Beruf als Lehrerin und einen Garten habe, in dem ich mich sehr viel und lange aufhalte. Worüber sollte ich mich also beklagen? Ich versuche, in allen Lagen das Positive zu sehen – das ist sehr hilfreich. Und letztlich wird auch Corona – wie alles andere – irgendwann vorbei sein. Und dann werden wir vermutlich viele Dinge, die vor Corona selbstverständlich waren und es gerade nicht sind, wieder mehr zu schätzen wissen.