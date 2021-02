Was steckt dahinter? Das Café Zeitlos ist ein Hilfsangebot für pflegende Angehörige. Während diese sich mal eine Auszeit gönnen oder Erledigungen machen, überlassen sie ihre Eltern oder Partner für kurze Zeit in der Obhut eines fachkundigen Teams, das den Demenzkranken ein paar schöne Stunden beschert. Gedächtnisspiele, Bingorunden, Musik, Malen, Gymnastik und vieles mehr steht auf dem Programm.

Wer steckt dahinter? Träger des Café Zeitlos ist die Caritas. Petra Dlugosch, die Leiterin der Servicestelle für pflegende Angehörige, hatte die Idee für das Projekt. Neben dem Café in Kitzingen gibt es weitere in Schwarzach und Wiesentheid. Das Angebot in allen Cafés ist offen für jeden. Die Leitung in Kitzingen obliegt der examinierten Altenpflegerin Brigitte Schulze.

Wann? In der Regel öffnet das Café Zeitlos jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr im Stadtteilzentrum in der Siedlung in Kitzingen – aufgrund von Corona pausiert es jedoch bereits seit März 2020.