Drei gute Dinge vereint in einem Produkt – gibt es das? Bei Elisabeth Kramer schon. Die kreative Castellerin näht aus alten Jeans, Krawatten und anderen Accessoires verschiedenartigste Hand- und Handy-Taschen, mal edel, mal peppig, mal mini mal maxi. Gegen eine Spende kann man die Unikate bei ihr zuhause erstehen. Den Erlös lässt die Künstlerin zu 100 Prozent dem Kinderhospiz in Hermannstadt zukommen.

Nachhaltig, einzigartig und sozial: Diese drei Kriterien vereint ihr Projekt, das eher zufällig entstand: „Ich habe mir im Frühjahr eine Tasche genäht und dazu eine ausrangierte Jeans verwendet“, erzählt die gelernte Erzieherin. „Die Tasche hat mir gut gefallen und ich hab' Lust gekriegt, weitere zu nähen – für einen guten Zweck.“ Letzterer war schnell gefunden: Das Kinderhospiz in Hermannstadt ist ein Patenprojekt des Dekanats Castell. „Es ist die einzige derartige Einrichtung in Rumänien“, weiß Elisabeth Kramer. Unheilbar kranke Kinder und Jugendliche werden hier, gemeinsam mit ihren Familien, in der letzten Phase ihres Lebens umsorgt und betreut.

Auf solch mitmenschliche Solidarität komme es im Leben an, findet Elisabeth Kramer. Um das Hermannstadter Team zu unterstützen, hat die Ehefrau des früheren Bürgermeisters bereits rund 100 Taschen angefertigt – ganz unterschiedliche Modelle in allen Größen, Farben und Formen, gefüttert oder zum Wenden, mit Innentäschchen oder Geheimfach, mit kurzen oder langen Trägern.

Der Clou: Einige Taschen kann Frau an einer Krawatte spazieren tragen. „Nachdem ich ausrangierte Krawatten von Jochen, meinem Mann, verwendet hatte, kam eines Tages Dekan Klöss-Schuster vorbei und brachte mir ebenfalls mehrere Exemplare aus Seide“, berichtet Elisabeth Kramer. An den Seidenbindern des Geistlichen baumeln nun ausgesuchte Taschenmodelle für Frauen mit Stil.

„Wer möchte, bekommt seine ganz individuelle Tasche genäht – zum Beispiel aus seiner ausrangierten Lieblingsjeans.“ Elisabeth Kramer, kreative Castellerin

„Ich verwende jedes Fitzele“, sagt Elisabeth Kramer lachend und deutet dabei auf eine mittelgroße Jeanstasche, die sie aus unzähligen, dreieckigen Stoffresten zu einem trendigen Shopper in verschiedenen Blau- und Anthrazit-Tönen zusammengefügt hat. Zwei Tage lang hat sie an diesem Unikat gearbeitet. Andere Taschen hat die Castellerin mit Knöpfen oder Borten verziert. Die Vielfalt ihrer Ideen besticht: Neben putzigen „Kindertäschli“ hat sie praktische Bauch- und Schultertaschen kreiert, coole Henkel- und elegante Crossback-Taschen, aber auch Kulturbeutel und Handwärmer. „Wer möchte, bekommt seine ganz individuelle Tasche genäht – zum Beispiel aus seiner ausrangierten Lieblingsjeans.“

Acht Nähmaschinen-Nadeln hat die Castellerin in den vergangenen Monaten „zerlegt“ – mancher Jeansstoff war eben doch ganz schön sperrig. Ihrer Lust aufs kreative Gestalten haben die Nadelbrüche keinen Abbruch getan. „Schade ist nur, dass jetzt kein einziger Weihnachtsmarkt stattfindet, an dem ich die Taschen hätte anbieten können.“

Um die Unikate dennoch an den Mann – oder meist wohl eher die Frau – zu bringen, bietet die Castellerin an, sie zuhause in ihrem „kleinen Nähsalon“ zu besuchen. Nach vorheriger Terminabsprache „und natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln“ dürfen sich Interessierte gerne in ihrem Fundus umsehen. „Ich gebe zu jedem Stück eine Spendenempfehlung. Kleine Täschchen gibt es ab zehn Euro, größere ab 15 Euro. Wenn die Leute mehr geben wollen, gern: Jeder Cent fließt in das Kinderhospiz.“

INFO: Wer sich selbst oder einem anderen Menschen mit Elisabeth Kramers Taschen-Unikaten eine Freude machen möchte, meldet sich unter Telefon 09325/6248 an. Alle Jeansträger, die ausrangierte Hosen zuhause herumliegen haben, können ihr diese gerne in der Breiten Straße 3, 97355 Castell, vorbeibringen – für weitere Modelle zugunsten des guten Zwecks.