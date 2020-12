Sie hat einen verantwortungsvollen Beruf. Trauer und Leid sind ihr ständiger Begleiter. Und dennoch empfindet Monika Oestemer viel Freude als Seelsorgerin an der Klinik Kitzinger Land.

Seit wann sind Sie als Seelsorgerin an der Klinik tätig?

Oestemer: Seit etwa zwei Jahren. Mit halber Stelle, das sind offiziell genau 19,5 Stunden.

Reicht das?

Oestemer (lacht). Bei Weitem nicht. Ich könnte rund um die Uhr für die Patienten, ihre Angehörigen und natürlich auch für die Mitarbeiter da sein.

Aber?

Oestemer: Aber die Stundenzahl ist vorgegeben, sie richtet sich an der Zahl der Betten aus. Ich bin der Klinik sehr dankbar, dass die Seelsorge im Haus einen hohen Stellenwert hat und ich hier arbeiten kann.

Werden Sie von der Klinik bezahlt?

Oestemer: Nein, ich bin als Gemeindereferentin beim Bistum Würzburg angestellt. Aber hier habe ich ein Büro gestellt bekommen, darf mich bei der Neugestaltung des Raums der Stille einbringen, werde bei der Ausbildung an der Krankenpflegeschule eingebunden und vieles mehr. Ich erlebe immer, dass ich im Haus sehr willkommen bin. Ich bin sehr wohlwollend aufgenommen worden.

Worin besteht Ihre Hauptaufgabe?

Oestemer: Ich begleite Menschen in Ausnahmesituationen. Von der Geburt bis zum Tod. Oft, wenn es um existenzielle Fragen geht.

Werden Sie in solchen Fällen denn immer gerufen?

Oestemer: Nein, mein Angebot fußt natürlich auf freiwilliger Basis. Es steht aber allen Menschen zur Verfügung, unabhängig von ihrer Konfession oder religiösen Beheimatung.

Wie viele Menschen nehmen es in Anspruch?

Oestemer: Das ist sehr unterschiedlich. Oft geht es um die Begleitung von Sterbenden und deren Angehörige.

Lässt sich in so einem Moment Trost spenden?

Oestemer: Das hängt von der Situation ab. Dass die Menschen hier nicht alleine sind, empfinden viele schon als Trost. Das Wichtigste ist das Zuhören, das Dasein. Das Mitaushalten einer belastenden Situation.

Was können Sie tun, damit dieses Aushalten ein wenig leichter fällt?

Oestemer: Die Situation ins Gespräch bringen. Erinnerungen wachrufen. Gemeinsam beten, auch Lieder singen. Aber immer nur, wenn es die Betroffenen auch so wünschen. Letztendlich ist alles ein Angebot, das ich mache.

Belastet Sie die Arbeit?

Oestemer: Manchmal schon. Ich habe aber die Möglichkeit, eine Supervision in Anspruch zu nehmen. Dann schlüpfe ich quasi in meine berufliche Rolle (lacht) und jemand hört mir zu. Aber ich empfinde diese Arbeit hier nicht grundsätzlich als Belastung, sondern vor allem als Geschenk.

Warum?

Oestemer: Ich darf Menschen in Krisensituationen oder auch in ihrer Sterbestunde begleiten. Dies sind oft sehr intime und kostbare Momente, die sie mit mir teilen. Und ich darf ihnen meine Zeit schenken. In dieser Klinik bin ich sicherlich die einzige Mitarbeiterin, die nicht auf die Uhr schauen muss.

Hat Corona auch Ihre Arbeit verändert?

Oestemer: Das Besuchsverbot beeinflusst natürlich auch meine Dienste. Aber durch die gute Kooperation mit dem Haus darf ich jederzeit, wenn es notwendig ist, kommen. Besonders, wenn ein Mensch im Sterben liegt, um ihn und die Angehörigen zu begleiten. Ich bin in dieser Zeit auch manchmal vermittelnd tätig, rufe die Verwandten an, nachdem ich ihren Angehörigen besucht habe, und teile ihnen mit, wie meine Wahrnehmung ist.

Ein schwacher Trost für manche, die ihre Angehörigen gerne besuchen würden?

Oestemer: Ja und nein. Viele sind sehr dankbar dafür und auch verständnisvoll, dass im Moment nicht mehr möglich ist. Die Besuchsbeschränkungen sind ja keine böse Absicht der Klinikleitung. Es geht dabei um den Schutz der Patienten und der Mitarbeiter. Im Übrigen aber auch um den Schutz der Besucher. Es wird wirklich Enormes hier an der Klinik geleistet.

In Corona-Zeiten kommen Sie aber nicht so nah an die Menschen heran, wie das nötig wäre?

Oestemer: Täuschen Sie sich nicht. In der ersten Corona-Hochphase habe ich quasi Telefonseelsorge betrieben. Und auf diesem Weg eröffneten sich auch intensive Begleitsituationen. Ich erinnere mich an einen Angehörigen, der sich von seiner verstorbenen Frau nicht trennen wollte. Wir haben dann nach einem Gespräch und Gebet zusammen die Tasche gepackt und das Zimmer verlassen. Ich war die ganze Zeit über am Telefon mit ihm verbunden.

Wie reagieren die Menschen, wenn sie von ihrem Ehepartner oder einem Elternteil Abschied nehmen?

Oestemer: Völlig unterschiedlich. Die Palette reicht von Wut bis unendlicher Trauer. Aber das darf auch alles sein. Jeder bekommt den Raum, den er in diesem Moment braucht.

Die Wut soll raus? Unterdrückte Gefühle sollen in diesem Moment hochkochen?

Oestemer: Ich ermutige die Menschen, all das zu sagen, was es noch zu sagen gibt, was sie gerade bewegt. Aber meistens geht es ganz ruhig zu. Und dann muss man das Schweigen aushalten können.

Bald haben wir Weihnachten – haben Sie einen Wunsch für die Patienten?

Oestemer: An Weihnachten feiern wir das Fest der Menschwerdung unseres Gottes, der alle Dimensionen des Menschsein kennt und mitgeht. Ich wünsche den Patienten und uns allen, immer wieder die Erfahrung, dass dieser Gott an ihrer, an unserer Seite ist, gerade in Zeiten der Krankheit oder Trauer.