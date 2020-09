Kanalarbeiter: Ohne sie wäre Schicht im Schacht

Hat er den dreckigsten Job im Landkreis Kitzingen? Willi Knötgen muss bei der Frage lachen. Seit 1990 ist er bei der Stadt angestellt, seit 1995 ist er auf dem Kanalwagen unterwegs. Kein anderer dürfte die Kitzinger Unterwelt so gut kennen wie er. Dreck und Gestank gehören dazu. Aber im Großen und Ganzen kommen Willi Knötgen und sein Kollege Matthias Hinnerkopf sauber durch den Berufsalltag.

Kitzingen, Alte Burgstraße: Willi Knötgen parkt den Kanalwagen kurz vor dem Kreisel. Warnblinker an, Pylonen aufgestellt. Unter uns liegt eines der größten und wichtigsten Rückhaltebecken der Stadt. Matthias Hinnerkopf hebt den Kanaldeckel aus seiner Verankerung. Der Blick geht rund fünf Meter in die Tiefe. Ein schwarzes Loch. Willi Knötgen schlüpft in einen Schutzanzug, zieht den schwarzen Brustgurt drüber, schnappt sich eine leistungsstarke Taschenlampe und lässt sich von seinem Kollegen mit einem Karabiner sichern. „Ein bisschen wie ein Bergsteiger“, sagt er und lacht. Schon ist er im Loch verschwunden. Ein wenig später und deutlich ungelenker folgt der Redakteur – und staunt nicht schlecht.

38 unterirdische Rückhaltebecken

Wie eine unterirdische Höhle erscheint das Rückhaltebecken unterhalb des Gustav-Adolph-Kreisels. Hier laufen die Kanäle aus der Innenstadt zusammen. Hier sammelt sich das Wasser, wenn es einmal zu einem Starkregen kommt. „Da oben sind die Schieber“, sagt Knötgen und leuchtet in eine Ecke. Die gehen im Bedarfsfall automatisch zu, damit das überschüssige Schmutzwasser nicht auf die Straße geschwemmt wird. 38 Rückhaltebecken gibt es in Kitzingen. Ohne sie würden die Kanäle bei Starkregen schnell überlaufen.

Am Boden des Beckens befinden sich zwei Metallrohre, jedes rund fünf Meter lang. „Wirbeljets“, erklärt Knötgen. Um das zwanzig auf zehn Meter lange und fünf Meter hohe Becken zu reinigen, werden sie aktiviert. Wie in einem Wirbel dreht sich dann das Wasser, nimmt den Dreck vom Boden auf und leitet ihn in den Kanal. Von dort fließt es Richtung Kläranlage. Willi Knötgen leuchtet zur Pumpe und sein Blick verfinstert sich. „Das ist unser Hauptproblem“, sagt er. Zerfledderte Reste von Einlagen und Binden kleben an den Rohren und Leitungen. „Spülen die Leute einfach zum Klo hinunter.“

150 Kilometer lang ist das Kitzinger Kanalnetz. Rund 5000 Schächte gibt es. Willi Knötgen und Matthias Hinnerkopf haben jeden Einzelnen schon mal in der Hand gehabt. Deckel auf, dann erst mal Sichtkontrolle: Ist das Steigeisen ok? Sieht die Wandung noch gut aus? Dann wird der Schlauch in den Untergrund hinabgelassen. Einmal ordentlich durchspülen.

Moderne Technik im Kanalwagen

Elftausend Liter Wasser fasst der Kanalwagen, der vor vier Jahren zu den modernsten in Europa zählte. Der Hersteller hatte Willi Knötgen um Tipps aus der Praxis gebeten. Welche Technik braucht ein moderner Kanalwagen? Welche Hilfsmittel erleichtern die Arbeit? Der Dettelbacher lieferte gerne. Seit vier Jahren fährt er den Prototyp – und ist mehr als zufrieden. Alles lässt sich per Knopfdruck steuern, die Informationen werden noch am Ort in den PC eingespeist. Jede Kleinigkeit wird dokumentiert: Wasserverbrauch, Widerstände im Kanal, auch ein möglicher Rattenbefall. „Diese Informationen helfen uns, das Kanalnetz effizient auf Vordermann zu halten“, erklärt Bauhofleiter Georg Günther.

Willi Knötgen hängt sich sein Steuergerät um den Hals. Mehrere Hebel kann er dort bewegen. Und so steht er auf der Alten Burgstraße und manövriert den Wasserschlauch vom Dach des Kanalwagens genau dorthin, wo der nächste Kanaldeckel liegt. Vor das Auto, hinter das Auto, zur Not auch seitlich davon. Matthias Hinnerkopf spritzt dann erst einmal den gröbsten Dreck ab. „Bei der Arbeit sind wir früher ganz schön eingesaut worden“, erinnert er sich. Dank der neuen Technik bleiben die beiden mittlerweile weitestgehend trocken und sauber.

1000 bis 1500 Meter Kanal reinigen Knötgen und Hinnerkopf pro Tag. Je nach Verschmutzungsgrad schiebt sich der Schlauch mal schneller und mal langsamer durch die Rohre. Auf dem Rückweg nimmt er dank kleiner Metallschaufeln den Dreck vom Boden mit. Sand und Geröll sind die häufigsten Widerstände im Kanalnetz. „Manche Rohre sind älter als 100 Jahre“ sagt Knötgen. Da kann es schon passieren, dass es im Umfeld zu Ablagerungen kommt. Aber Sand und Geröll sind nicht alles, was die beiden bei ihrer täglichen Arbeit zu sehen bekommen. Alle möglichen Dinge haben die beiden Männer vom Bauhof schon unter der Erde gefunden. Messer, Gabel, Goldketten und Schlüssel. „Bloß Geld hat bisher noch keiner zum Klo hinuntergespült“, sagt Knötgen und lacht.

150 Kilometer Kanalnetz

Die Arbeit am Gustav-Adolph-Kreisel ist gemacht. Willi Knötgen und Matthias Hinnerkopf räumen die Pylonen weg, nehmen wieder Platz auf ihrem Kanalwagen. Weiter geht es zur nächsten Station. Langweilig wird den beiden nicht. 150 Kilometer Kanalnetz wollen schließlich überwacht und gewartet werden. Auch nach 25 Jahren hat Willi Knötgen die Nase keineswegs voll von der Beschäftigung. „Das ist ein sauberer Job“, sagt er und winkt zum Abschied.

