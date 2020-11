Sein Arbeitsplatz ist ein Ort des Misstrauens. Hier findet man keine echten Freunde. Sich zu öffnen, kann schlimme Folgen nach sich ziehen. Doch gerade deswegen ist es Georg Ruhsert wichtig, als vertrauensvoller Gesprächspartner und Begleiter da zu sein für Menschen in einer schwierigen persönlichen Situation. Der Schwarzacher steht Gefangenen in Würzburg und Schweinfurt als Seelsorger bei.

Der Interviewtermin verzögert sich. Ein Todesfall in der Familie eines Gefangenen. Für Pastoralreferent Georg Ruhsert ist es keine Frage, was jetzt vorgeht: nicht er, der für einen Artikel über seine Arbeit erzählen soll, sondern derjenige, der sich in einer Ausnahmesituation befindet und womöglich seine Unterstützung braucht. Er bietet sie an, macht deutlich, dass er für den Gefangenen da ist. Ob dieser sie annimmt, ist seine Sache. Im Gefängnis ist das mit der Kirche gar nicht so anders als „draußen“.

Suche nach dem Sinn im Leben

Georg Ruhsert stammt aus Schwarzach, hat Theologie studiert und danach zunächst neun Jahre in der Pfarreiseelsorge gearbeitet. Dabei sind ihm diejenigen Menschen besonders ans Herz gewachsen, die man beim Blick auf die Gesellschaft nicht immer sieht. Ruhsert wechselte ans Blindeninstitut Würzburg, arbeitete dort viel mit seh- und mehrfachbehinderten Kindern. Vor zwei Jahren folgte der Wechsel in die Gefängnisseelsorge.

Gemeinsam mit zwei katholischen und einer evangelischen Kollegin ist er für etwa 600 Insassen der Justizvollzugsanstalten in Würzburg und Schweinfurt da. Seine Stelle teilt er sich mit einer Kollegin, er selbst arbeitet zudem in der Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Würzburg.

„Die Menschen sitzen nicht umsonst hier“, sagt Georg Ruhsert. Es gibt einen Grund – eine, oft mehrere Taten, die sie hierher gebracht haben. Betrug, Diebstahl, Körperverletzungen, Sexualstraftaten... Der 51-Jährige sagt aber auch: „Diese Menschen haben, wie jeder andere, das Bedürfnis, einen Sinn im Leben zu finden. Auch sie wollen glücklich sein.“ Sie auf dieser Suche nach dem Sinn und Ziel des Lebens zu begleiten, darin sieht Georg Ruhsert seine Aufgabe. „Es ist ein wichtiger Dienst, den die Kirche den Menschen hier leisten kann.“ Die regelmäßigen Gottesdienste in den Justizvollzugsanstalten sind gut besucht. „60 bis 80 Leute sind in Würzburg normalerweise jeden Sonntag da.“ Manche beteiligen sich aktiv, spielen Gitarre, singen im Chor, bringen sich mit Texten ein, führen Rollenspiele auf.

Ein Ort des Misstrauens

„Die Gottesdienste sind lebendig gestaltet, ähneln einem Familiengottesdienst“, erzählt Georg Ruhsert. Wobei es keine Familie ist, die da zusammen feiert, sondern eine Zwangsgemeinschaft. Niemand hat sich ausgesucht, mit wem er im Gefängnis seine Zeit absitzt. Niemand kann einfach gehen, wenn die Anderen ihm nicht passen. Und jeder weiß, dass auch der andere einen Weg gegangen ist, der nicht gesetzestreu war.

Welchem Mitgefangenen kann man vertrauen? Auf welche Insassen kann man sich verlassen? „Das Gefängnis ist ein Ort des Misstrauens. Hier hat man nicht viele Freunde“, weiß Georg Ruhsert. „Man muss sich selbst schützen. Und vorsichtig sein mit dem, was man über sich preisgibt.“

Dieses Misstrauen spürt der Seelsorger auch in Einzelgesprächen. „Manche Insassen versichern sich, dass wirklich vertraulich bleibt, was sie erzählen.“ Natürlich sind die Gespräche vertraulich. Natürlich gibt Ruhsert nicht weiter, was er erfährt. Zugleich ist er froh darüber, dass auch die Gefangenen gut mit diesem Vertrauensverhältnis umgehen. „Mir hat noch nie jemand etwas erzählt, was problematisch wäre.“ Würde er beispielsweise von geplanten Straftaten erfahren, von bevorstehenden Vergehen gegen Mensch und Gesetz – es wäre nicht leicht für den Seelsorger.

Wohl aber kennt er die Taten, die die Menschen hierher geführt haben, zu ihm, ins Gefängnis. Und wohl wird darüber gesprochen, wenn der Gefangene es will. Da gibt es Menschen, die bereuen, was sie getan haben. Die die Chance nutzen wollen, die sich ihnen bietet, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben. Es gibt aber auch andere, die kein Verständnis für ihre Tat aufbringen – sei es ein Betrüger, der gar nicht mehr merkt, wie er die Tatsachen verdreht, sei es der Sexualstraftäter, der seine Tat relativiert oder schönredet. Gerade mit Letzterem könne er nur schwer umgehen, sagt der Vater von vier Kindern. Es sind Gespräche, die ihm seine Grenzen aufzeigen.

Gefangen zu sein ist eine Ausnahmesituation. Ruhsert spricht von einer inneren Not, die in vielen Einzelgesprächen deutlich werde. Bis zu 23 Stunden allein in der Zelle, da ist viel Zeit zum Nachdenken. „Mancher denkt zum ersten Mal wirklich über die Tat und über sein Leben nach.“ Die Gedanken über das eigene Leben, die Taten, die Opfer, aber auch über die Familie kriegt mancher nicht mehr aus dem Kopf. „Vielen wird erst in der Haft bewusst, was sie ihrer Familie damit angetan haben.“ So mancher merkt, dass er etwas ändern möchte. Aber die Möglichkeiten aus der Haft heraus sind beschränkt.

Ob und wie der Kontakt zur Familie aussieht, das haben die Gefangenen nicht in der Hand. Sie sind darauf angewiesen, dass die Frau, der Sohn, die Mutter zu ihnen kommt oder ihnen schreibt. Erzwingen lässt sich das nicht. Eine neue Erfahrung, die hilflos macht – und die Einsamkeit noch verstärkt.

Corona verschärft die Situation

Selbst jene, die Besuch bekommen, haben es schwer zu Corona-Zeiten. Bislang waren drei Besuche pro Monat erlaubt. Jetzt darf ein Strafgefangener nur noch einmal im Monat Besuch bekommen, für maximal eine Stunde, von maximal einer Person – lediglich ein Kind bis 14 Jahren darf mit einem Erwachsenen mitkommen. Wer mehrere Kinder hat, sieht sie unter Umständen monatelang nicht, obwohl beide Seiten es wollen. Die Besuche sind streng geregelt: mit Maske, durch eine Schutzscheibe getrennt, Berührungen und Umarmungen sind verboten. „Das ist für die Gefangenen oft unerträglich und erhöht den Druck, unter dem sie stehen, enorm“, weiß der Seelsorger. „Die Situation vieler Gefangener und ihrer Familien hat sich durch Corona massiv verschärft.“

Alleine, umgeben von Menschen, denen man nicht trauen kann – man könnte meinen, das sei eine Situation, in der man den Glauben an Gott verliert. „Es ist eher das Gegenteil der Fall“, so die Erfahrung von Georg Ruhsert. Die Menschen seien auf der Suche. Sie lesen in der Bibel, die ihnen angeboten wird, stellen Fragen, suchen das Gespräch, sehen das Leben aus einer neuen Sicht. „Viele nehmen den Glauben als Angebot zur Lebensbewältigung wahr.“ Immer wieder lassen sich Gefangene taufen. Immer wieder erleben die Seelsorger, dass der Glaube Wurzeln dafür legt, im Leben „draußen“ wieder Fuß zu fassen. Es sind Entwicklungen, die den 51-Jährigen darin bestärken, dass es wichtig ist, was er, seine Kolleginnen und die Kirche tun. „Im Gefängnis“, sagt Georg Ruhsert, „fühle ich mich genau am richtigen Ort.“