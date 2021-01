Die Bekämpfung der Pandemie ist eine Jahrhundertaufgabe. Nicht alles kann reibungslos verlaufen, aber in jüngster Zeit häuft sich die Kritik an Bund und Land. Viele Behörden vor Ort fühlen sich allein gelassen, überlastet von immer neuen Forderungen und Anschreiben aus München. Ein Anruf bei Landrätin Tamara Bischof:

Tamara Bischof: Bevor Sie Ihre Fragen stellen, möchte ich etwas vorab anmerken.

Bitte.

Bischof: Vieles ist bisher gut gelaufen, wie die Umsetzung der Corona-Teststrategie im Testzentrum in Albertshofen oder die sehr rasche Verteilung der notwendigen Schutzausrüstung im Frühjahr an die Pflegeheime und an die Ärzte sowie die Aufstockung des Gesundheitsamtes mit Personal, die Einrichtung des Bürgertelefons und die schnelle Reaktion meiner Mitarbeiter in der Verwaltung auf die immer wieder neuen Umsetzungsvorgaben der Corona-Auflagen. Und erst gestern und heute haben wir die Kommissionierung und Verschickung der Masken an Bedürftige umgesetzt. Einige Bürger haben sich schon dafür bei uns bedankt.

Und was läuft nicht so gut?

Bischof: Jetzt – am entscheidenden Punkt der Bekämpfung der Pandemie, nämlich der Impfstrategie – läuft es mangels verfügbarem Impfstoff noch sehr holprig. Dennoch gibt es auch hier Erfreuliches. Nach erster Einschätzung wollen sich viele – vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger – im Landkreis impfen lassen. Und viele Geimpfte haben ihre Dankbarkeit gegenüber dem Impfpersonal in Gesprächen ausgedrückt. Jetzt dürfen Sie ihre Fragen stellen (lacht).

Wenn Sie der Umsetzung der Impfstrategie eine Schulnote geben müssten – welche wäre das?

Bischof: Unsere örtliche Umsetzung, Aufbau, Infrastruktur für die Impfzentren sowie den Einsatz der mobilen Teams bezeichne ich mit gut. Auch hier wurde schon Nachjustierungen vorgenommen. Eine zuverlässige und damit planbare Impfstofflieferung bezeichne ich mit mangelhaft, da Impfstoff derzeit Mangelware ist. Die Funktionalität des Impfstoffsoftwareprogramms bezeichne ich derzeit mit befriedigend, insbesondere da es beispielsweise nicht möglich ist, dass sich ein Ehepaar mit einer E-Mail-Adresse registrieren kann, sondern derzeit für jede Person noch eine eigene E-Mail-Adresse bei der Online-Anmeldung benötigt wird.

Was ärgert Sie am meisten?

Bischof: Es ist für unsere Impfzentren sehr ärgerlich, dass die Impfstofflieferungen nicht zuverlässig wie angekündigt bei uns eintreffen. Dies gilt sowohl bezüglich der Impfstoffmenge als auch der Liefertage. Zum Beispiel sind in der ersten Januarwoche überhaupt keine Impfstoffe geliefert worden. Das heißt, die Impfzentren und mobilen Impfteams stehen bereit, um die angekündigte Menge zu verimpfen, diese trifft nicht ein und so müssen Impftermine wieder kurzfristig abgesagt werden – sowohl in den Senioreneinrichtungen als auch in den Impfzentren. Das führt natürlich zu Frust und Ärger, sowohl bei den betroffenen Einrichtungen und Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Impfzentren.

Fühlen Sie sich von der bayerischen Staatsregierung im Stich gelassen? Oder liegen die organisatorischen Probleme woanders?

Bischof: Einer weltweiten Pandemie zu begegnen ist für alle eine sehr große, noch nicht dagewesene Herausforderung. Jeder versucht auf allen Ebenen sein Bestes zu geben. Manche überstürzten Vorgaben sind angesichts des Impfstoffmangels allerdings kontraproduktiv und schaden dem Vertrauen der Bürger in die gesamte Impfstrategie.

Die Impfzentren sind längst fertig, das Personal steht bereit – aber es gibt im Moment kaum Impfstoff. Was machen die Mitarbeiter vor Ort?

Bischof: Diese Woche steht bei etwa 700 Personen die Zweitimpfung an, hauptsächlich in den Senioreneinrichtungen, aber auch in den Impfzentren. Und natürlich sind aktuell unsere Hotlines zur Registrierung stark nachgefragt.

Sind die mobilen Impfteams noch im Einsatz?

Bischof: Selbstverständlich. In dieser Woche werden bereits Zweitimpfungen durchgeführt, diese stehen vor allem in den Senioreneinrichtungen an, da dort bisher der meiste Impfstoff hingeflossen ist. Dies wird von den mobilen Impfteams erledigt. Darüber hinaus ist noch eine ganze Reihe von Bewohnern und Pflegepersonal in den Heimen nicht geimpft worden, da der Impfstoff bisher gefehlt hat.

Wie viele über 80-Jährige konnten im Landkreis schon geimpft werden?

Bischof: Seit dem 27. Dezember konnten etwa 1400 Erstimpfungen durchgeführt werden, bei diesen Impfungen sind Bewohner der Senioreneinrichtungen dabei, die aber auch nicht alle über 80 Jahre alt sind, es ist Personal in den Einrichtungen dabei sowie Mitarbeiter der Klinik. Die 1400 Impfungen entsprechen bei unserer Bevölkerungszahl von 91.400 rund 1,5 Prozent.

In den kommenden drei bis vier Wochen werden die Liefermengen weiter gering ausfallen, heißt es vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Was heißt das für die Planungen im Landkreis?

Bischof: Die Planung neuer Termine ist nur in sehr geringem Umfang möglich. Ab kommender Woche ist angekündigt: Lieferung Dienstag und Freitag mit je 305 Impfdosen, also 710 Impfdosen pro Woche für Erstimpfung und nötige Zweitimpfung. Das alles bei einer wöchentlichen Kapazität von 3150 Impfungen. Aktuell werden mit diesen geringen Impfmengen vor allem die Zweitimpfungen durchgeführt.

Ist die zweite Impfung im vorgesehenen Zeitraum sicher?

Bischof: Laut Aussage des Bayerischen Gesundheitsministeriums „Ja“. Wir sollen immer mindestens diese Menge bekommen.

Welche Konsequenzen wünschen Sie sich aus den Erfahrungen der letzten Wochen?

Bischof: Die Erwartungen, die von den Verantwortlichen auf Landes- und Bundesebene über die Pressekonferenzen bei den Bürgern geweckt wurden, konnten vor Ort mangels Impfstoff nicht umgesetzt werden, was vor allem viele ältere Mitbürger nicht verstehen können. Zum Beispiel, wenn man vom Gesundheitsministerium verpflichtet wird, dringlichst Briefe an die über 80-Jährigen zu versenden, dass sie sich impfen lassen sollten, wohl wissend, dass wir derzeit überhaupt keine neuen Termine mangels Impfstoff vergeben können. Solche Vorgaben halte ich für unvernünftig und sie führen zwangsläufig zu Ärger, der vermeidbar gewesen wäre.

Und jetzt?

Bischof: Jetzt hoffe ich, dass möglichst bald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, damit wir rasch die Bürger, die es wünschen, impfen können. Und da kann ich mir auch einen Schichtbetrieb in den Impfzentren vorstellen. Da sind wir sicherlich sehr flexibel, was wir in der Vergangenheit vor Ort ja auch gezeigt haben. Bis dahin werden wir aber alle noch eine ganze Menge Geduld und Verständnis haben müssen, worum ich alle Bürger herzlich bitte.