Ernüchterndes Ende: Zu viele Asoziale am Zaun

Uwe G. Hartmann und seine Helfer haben genug. Seit mehr als fünf Jahren haben sie den „Sozialen Zaun“ auf dem Feuerwehrgelände in Kitzingen betreut. Der Unrat hat in den letzten Wochen und Monaten zugenommen. „Uns blieb nur noch der Schritt der kompletten Schließung“, bedauert Hartmann.

2015 hatte er von einem ähnlichen Projekt in Darmstadt gehört und sich gedacht: Was die Hessen können, schaffen die Franken auch. Hartmann, der für die Bayernpartei im Kitzinger Stadtrat sitzt, stellte einen entsprechenden Antrag und erhielt vom Gremium grünes Licht. Am Rosenmontag 2015 eröffnete der Soziale Zaun. Die Idee dahinter: Jeder kann gut erhaltene Kleidung an den überdachten Ort bringen, wo sie von Bedürftigen abgeholt wird. Alles unentgeltlich. Von Bürgern für Bürger sozusagen. Die Anfänge waren durchaus ermutigend. Hartmann erinnert sich an viele gute Gespräche und Begegnungen. Viele Bürger brachten ihre gut erhaltenen T-Shirts und Pullover an den Sozialen Zaun, wo die Tüten von Bedürftigen durchgeschaut und passende Kleidung mit nach Hause genommen werden konnte.

„In den letzten Wochen konnten wir der Vermüllung nicht mehr Herr werden.“ Uwe G. Hartmann, Betreuer des Sozialen Zauns

„Das System hat lange Zeit funktioniert“, sagt Hartmann. Aber leider gab es neben den Vernünftigen auch jede Menge Vandalen. Immer wieder musste der Soziale Zaun für kurze Zeit geschlossen werden, weil er als eine Art illegaler Wertstoffhof missbraucht wurde. Vom Fernseher bis zu Spielkonsolen reicht die Palette an Gegenständen, die Hartmann und seine Helfer in ihrer Freizeit entsorgen mussten. „In den letzten Wochen konnten wir der Vermüllung nicht mehr Herr werden“, bedauert der Etwashäuser.

„Um dem Zaun ein einigermaßen anschauliches Gebilde zu geben, waren Klaus Hipskind, Ingrid und Bettina Weinmann sowie meine Frau und ich jeden Tag wechselweise vor Ort, um den Platz von Unrat, achtlos dahin geworfenen Kleidern und leider auch Säcken mit Hausabfall zu säubern“, berichtet er. Einmal pro Tag waren die Helfer vor Ort – um dann meistens am nächsten Tag frustriert festzustellen, dass es schon wieder ähnlich oder noch schlimmer aussah.

Nachdem sich in den letzten drei Wochen die Hausmüllabfälle mit verschmutzten Windeln, benutzten Tampons und anderen unappetitlichen Sachen gehäuft haben, blieb den Helfern nur noch der Schritt der vollkommenen Schließung, erklärt Hartmann. Er bedauert es außerordentlich, dass die Leidtragenden dieser Entscheidung wieder einmal die sozial Schwächsten der Stadt sind. Etliche Rentner hatten sich eingefunden, Spätaussiedler und auch Asylbewerber.

„Wir haben hier unbürokratische Hilfe angeboten“, sagt Hartner. Im letzten Winter hatte er mit Gleichgesinnten eine Suppenküche angegliedert, während der Corona-Krise waren auch Kisten mit frischem Gemüse verteilt worden. „Wir können und wollen die Abfallflut nicht mehr in unseren heimischen Mülltonnen entsorgen“, bittet Hartmann um Verständnis für die Schließung. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben das Gerüst vor ein paar Tagen bereits abgebaut. Wohin die Bedürftigen jetzt gehen können? Hartmann zuckt die Achseln. Caritas, BRK und Aplawia bieten ebenfalls gut erhaltene Kleidung für Bedürftige an. „Aber halt nicht kostenlos und auch nicht anonym“, sagt der Etwashäuser.