Die Zukunft der Siedlung im Blick

Sebastian Restetzki ist guter Dinge. In der Siedlung geht es voran. Der Stadtteil wird nach und nach aufgewertet. Die Bürger werden in die Pläne einbezogen.

2009 ist das Programm „Soziale Stadt“ aufgelegt worden. Zwölf Jahre und fünf Quartiersmanager später kann Restetzki von einer Erfolgsstory sprechen. Seit Anfang 2018 ist er als so genannter Quartiersmanager im Einsatz. Ein Begriff, der dem 36-Jährigen wenig behagt. „Stadtteilbeauftragter klingt aber auch nicht viel besser“, sagt er und lächelt.

Genau das umschreibt aber seine Arbeit: Im Auftrag für den Stadtteil unterwegs sein, dessen künftige Entwicklung mit planen. Und vor allem: Kommunizieren. „Wir müssen die Entwicklungen und Veränderungen in der Siedlung den Leuten so transparent wie möglich machen“, nennt er sein Ziel. In mehreren Arbeitskreisen nimmt er die Bürger entsprechend mit. Dort sollen sie ihre Vorstellungen und Anregungen einbringen. Nach einer wochenlangen Coronapause war es Anfang der Woche wieder so weit. Rund 30 Personen haben sich über das Grünflächenkonzept in der Siedlung ausgetauscht – und etliche weitere Punkte besprochen.

Im Mai war Restetzki mit den Stadtplanern von „Team 4“ aus Nürnberg in der Siedlung unterwegs. Bestandsaufnahme, viereinhalb Stunden Rundgang. Besonders im Fokus: 13 signifikante Plätze, vom Sickergrund bis zum Kleistplatz. Wie ist der Ist-Zustand? Sind die Nutzungen noch aktuell? Wie könnten sich die Flächen verändern?

„Die Sicht von außen ist wichtig“, meint Restetzki. Die Sicht von innen aber auch. Deshalb stellt er die Ergebnisse des Rundgangs vor, fragt die Bürger nach ihrer Meinung. Ein Ergebnis: „Wir müssen immer abwägen zwischen der wünschenswerten Gestaltung von Grünflächen und dem Wunsch der Anlieger nach Parkplätzen.“ Besonders rund um die SSV-Platz ist diese Abwägung an den Spieltagen wichtig.

Nach Meinung der Stadtplaner ist die Siedlung schon jetzt ein grüner Stadtteil. Neue grüne Flächen bedarf es kaum. Aber die Verbindung einzelner Orte mit Grün könnte optimiert werden. Hier ein neuer Baum, dort eine neue Hecke. Besonders im Fokus: Spielplätze, die neu gestaltet werden können. „Der Ami-Spielplatz in der Nähe der Königsberger Straße ist so ein Beispiel“, sagt Restetzki. Seit fast zehn Jahren wartet die Fläche auf eine Aufwertung. In diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen.

Der Quartiersmanager wünscht sich eine Begegnungsfläche für Jung und Alt. Entsprechend sollen die Spiel- und Sportgeräte möglichst alle Generationen ansprechen. Im nächsten Jahr soll der Spielplatz in der Karlsbader Straße angegangen werden. In einem weiteren Schritt soll die Fläche am Sickergrund aufgewertet werden. Einen Kräutergarten und Spielgeräte kann sich Restetzki dort vorstellen und kündigt an: „Wir werden weitere Wünsche einholen.“ Am 14. September beispielsweise, da findet der nächste Bürgerarbeitskreis statt.

In ein paar Tagen, am 3. August, setzen sich die Siedler zu einer anderen Besprechung zusammen. Vor ein paar Monaten hat sich ein Festkomitee gebildet. 2021 stehen die Feierlichkeiten zu „100 Jahre Siedlung“ an. „Jeder kann sich einbringen“, sagt Restetzki.

„Ich erlebe, dass sich hier einiges bewegt“, sagt er. Beispiele: Die Neukonzeption des Notwohngebietes, der Umbau in der Breslauer Straße, die Belegung des Stadtteilzentrums, in dem vor Corona an beinahe jedem Wochenende eine Veranstaltung stattfand. Wunschlos glücklich ist Restetzki trotzdem nicht. „Ich hätte gerne noch ein paar mehr Plätze mit Aufenthaltsqualität in der Siedlung“, sagt er. Mit den Bürgern wird er nach Orten und Maßnahmen suchen.

Termine: Montag, 3. August, 19 Uhr: Planung für „100 Jahre Siedlung“ im Juni 2021. Montag, 14. September, 19.30 Uhr: Nächster Bürgerarbeitskreis. Beides im Stadtteilzentrum.