Die Absicht war gut gemeint. Die Ausführung barg jedoch eine Menge Schwierigkeiten. Ob das Ergebnis nun zufriedenstellt?

Seit Dienstag hat der Schulbetrieb in Bayern wieder begonnen. Den Lehrkräften wurde ein Corona-Test ans Herz gelegt. „An jeder Schule soll eine Testung angeboten werden“, hieß es aus dem Bayerischen Staatsministerium. Möglichst innerhalb der ersten vier Wochen nach Schulbeginn. Für die Schulleiter und ihre Verwaltungskräfte bedeutete diese Ansage eine organisatorische Herausforderung. Für die Mitarbeiter im Kitzinger Schulamt ebenso. „Es gab schon einige Turbulenzen“, sagt Schulamtsdirektor Veit Burger. Ihm war schnell klar, dass nicht jede einzelne Schule so einen Test organisieren und anbieten kann. Also wurden vier Zentren gebildet: In Iphofen, Wiesentheid, Volkach und an der Mittelschule Kitzingen-Siedlung. Von dort aus sollten die Kräfte gebündelt werden, kleinere Schulen entlastet werden. Das Problem: Nicht immer verlief die Suche nach einem Termin und einem Vertragsarzt reibungslos.

Schildbürgerstreich

Von einem Schildbürgerstreich spricht denn auch Sabine Huppmann, Vorsitzende des BLLV-Kreisverbands und selbst Grundschullehrerin in Volkach. Dort war die Bereitschaft, sich testen zu lassen, anfangs hoch. Ein Termin war gefunden, musste aber kurzfristig abgesagt werden. Argument: Um die Tests auch wirklich alle auswerten zu können, fehle in den Laboren ein Lösungsmittel. Der Arzt sagte ab, die Lehrer an der Mainschleife bekamen die Nachricht, dass sie sich privat um einen Test kümmern können, beispielsweise in den zentralen Testzentren in Würzburg oder in Albertshofen. „Die Bereitschaft bei vielen war damit gegen Null gesunken“, bedauert Huppmann. Auf lange Warteschlangen hatten viele Lehrer keine Lust – zumal die generelle Frage im Raum stand, was so ein Test bringt. „Er bildet ja nur den momentanen Ist-Zustand ab.“

Von Augenwischerei spricht deshalb auch Jörg Nellen von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Würzburg, von einer scheinbaren Sicherheit. Und von einem organisatorischen Aufwand, den man sich hätte sparen können. Gerade die Leiter der Grundschulen seien seit Jahren mit jeder Menge zusätzlicher Arbeiten betraut. Warum sie jetzt auch medizinische Aufgaben übernehmen sollen, ist ihm schleierhaft. Seit 1999 sei vorgeschrieben, dass alle staatlichen Betriebe einen Betriebsarzt haben müssten, erinnert er und wirft der Staatsregierung vor, deren Einführung im Schulbereich zu verschleppen.

Großer Organisationsaufwand

In der Praxis führe das mitunter zu absurden Situationen – beispielsweise bei der Masern–Impfpflicht für ab 1970 geborene Lehrkräfte. Die müsste von den Schulleitungen überprüft, dokumentiert und gegebenenfalls sanktioniert werden. „Sonst drohen 2500 Euro Bußgeld“, erklärt Nellen und betont: „Das kann doch nicht der Job von Schulleitungen sein.“ Die GEW hat eine entsprechende Anfrage ans Ministerium gestellt. „Aber bis heute noch keine Antwort“, bedauert er.

Von einem erheblichen Organisationsaufwand kann auch die Leiterin des AGK, Monika Rahner, ein Lied singen. Etliche Male musste ein Termin für das Kollegium verlegt werden, der Abrechnungsmodus für die Ärzte war anfangs nicht klar, Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung waren nötig. Das Sekretariat stand in Verbindung mit dem örtlichen Gesundheitsamt, gemeinsam wurden Ärzte gesucht. Endlich die Zusage: Ein Hausarzt wird ins Gymnasium kommen. Also informierte Rahner das Kollegium. An besagtem Termin fällt jedoch ein Kollege in der Arztpraxis aus. Der Termin muss kurzfristig vom Vor- auf den Nachmittag verlegt. Am Ende haben rund 50 von 100 Lehrkräften an dem gemeinsamen Termin teilgenommen.

Für Entlastung sorgte das Landratsamt in Kitzingen. Das bot den Lehrkräften und dem Kindergartenpersonal im Landkreis an, das Testzentrum in Albertshofen am vergangenen Wochenende anzusteuern. Insgesamt nutzten 116 Menschen diesen „einmaligen Service.“ 85 am Samstag und 31 am Sonntag. In der Woche vorher waren es aus diesem Berufsfeld rund 100 Personen.

Labor kommt an Kapazitätsgrenze

Die steigende Zahl an Corona-Tests brachte auch andernorts Schwierigkeiten mit sich. Das Labor, das auch mit den Tests aus Albertshofen betraut ist, schafft eigentlich 5000 Testverfahren pro Tag. „Derzeit sind es rund 7000“, berichtet Corinna Petzold vom Landratsamt. „Irgendwo ist eine Grenze erreicht.“

Bei allen Turbulenzen sieht Veit Burger das Positive an der Aktion. 125 Personen ließen sich in Iphofen testen, 70 in Wiesentheid. „Die Resonanz bei den Lehrern war sehr hoch.“ Und das Beste: Alle Tests fielen negativ aus. Will heißen: Kein getesteter Lehrer und kein getestetes Kindergartenpersonal hat Corona. Eine schöne Momentaufnahme. Nicht weniger – aber leider auch nicht mehr.