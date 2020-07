Behörden-Fusion: „Ein Gewinn für den Landkreis“

Kitzingen Gerd Düll sieht die Veränderungen gelassen auf sich und seine Behörde zukommen. Es ist nicht die erste Reform, die der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erlebt. „Und es wird wohl auch nicht die Letzte sein.“

Düll: Ich habe gewusst, dass Veränderungen auf uns zukommen werden, aber über Art und Umfang wusste ich nicht Bescheid.

Düll: Am Dienstagnachmittag. Da waren alle Behördenleiter in München. Am Mittwoch habe ich dann alle Mitarbeiter im Amt informiert.

Düll: Ich habe selbst einmal im Ministerium gearbeitet und weiß, dass es keinen Sinn macht, halb fertige Pläne in die Öffentlichkeit zu tragen. Das lässt sich nicht mehr einfangen.

Düll: Unterschiedlich. Es gibt Kollegen, für die wird sich nichts ändern, andere sind natürlich schon verunsichert.

Düll: Für die Abteilungen Gartenbau und Forsten ändert sich nichts, auch der Standort für die Hauswirtschaftsschule bleibt erhalten. Die Geflügelfachberater und die Berater für die Schafhalter sind verunsichert.

Düll: In Unterfranken auf jeden Fall, hier gibt es die zweitmeisten Schafe in ganz Bayern. Jede Woche gibt es im Freistaat eine neue Wolfsmeldung.

Düll: Die Spezialberatungseinheit in Kitzingen, die für Nordbayern zuständig war, wird aufgelöst und auf die Regierungsbezirke verteilt. Genauso wird bei den Geflügelfachberatern vorgegangen. Schade.

Düll: Nicht wirklich. Wir waren die einzigen Ämter in Unterfranken, die noch für einen einzigen Landkreis zuständig waren. Schweinfurt und Haßfurt sind beispielsweise schon bei der letzten Reform zusammengelegt worden.

Düll: Der Weinbau war immer das Argument. Aber die Zuständigkeit ist ja mittlerweile an die LWG gewandert.

Düll: Das Wichtigste für mich ist, dass niemand entlassen wird. Alle Mitarbeiter behalten ihre Stellen. Aber es wird natürlich räumliche und auch fachliche Bewegungen geben.

Düll: Die Abteilung „Prüfungen und Kontrollen der Landwirtschaftsbetriebe“ wird nach Schweinfurt kommen, ich vermute Anfang des nächsten Jahres. Damit verlassen uns rund 50 von 100 Mitarbeitern.

Düll: Wir intensivieren unsere Beratung vor Ort, jedes Amt in Bayern hat künftig eine Art Grundausstattung an Beratern vor Ort. Bislang mussten wir beispielsweise Schweinehalter oder Milchviehhalter nach Würzburg oder Schweinfurt verweisen. Jetzt haben wir diese Beratung wieder vor Ort.

Düll: Auf jeden Fall. Wir können künftig stärker auf die lokalen Bedürfnisse eingehen. Nehmen Sie die Trockenheit als Beispiel. Die ist hier in Kitzingen ein großes Thema, in Oberbayern nicht. Deshalb macht es Sinn, sich auf solche Themen bei der Beratung zu konzentrieren.

Düll: Im Oktober. Und sie wird rund ein Jahr dauern, nehme ich an.

Düll: Ich denke schon. Das Volksbegehren hat vieles verändert. Unsere Ämter müssen sich auch an den Anforderungen und Wünschen der Gesellschaft orientieren. Da hat Ministerin Kaniber recht.

Düll: Dass wir Betriebe nicht nur dahingehend beraten, wie sie weiter wachsen können, sondern dass wir auch Themen wie die Biodiversität oder den Schutz des Grundwassers stärker aufnehmen.

Düll:. Ich bin überzeugt davon, dass der Landkreis durch die Fusion gewinnen wird.