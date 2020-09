Aufregende Erinnerungen an andere Schulzeiten

Am Dienstag startet in Bayern wieder der Schulbetrieb. Gerade für die Erstklässler ein aufregender Moment. Magda Müller, Thea Wolf und Marlene Pietzka können die Aufregung nachempfinden – obwohl ihre Einschulung schon 65 Jahre zurückliegt.

Die drei Damen haben gute Erinnerungen an ihre Schulzeit – obwohl die Zeiten ganz andere waren. Eine St. Hedwig-Schule hat es 1955 in Kitzingen noch gar nicht gegeben. Dafür eine Trennung von Mädchen und Jungs – und eine Trennung von katholischen und evangelischen Schülern. „Wir waren in der katholischen Mädchenschule“, erzählt Thea Wolf. Acht Klassenzimmer befanden sich in dem Gebäude in der Schrannenstraße, in dem heute die Caritas und Ärzte residieren. Etwa 50 Kinder saßen in jedem Klassenzimmer. „Heute unvorstellbar“, sagt Magda Müller.

Disziplin und Ordnung herrschten – einerseits. Andererseits hatten die jungen Mädchen damals auch mehr Freiräume als heutzutage. „Der Schulweg war schön“, erinnert sich Müller. Das Erlebte konnte verarbeitet, die Hausaufgaben gemeinsam besprochen werden. Kein Kind ist damals zur Schule gefahren worden – und keines musste bis in die Nachmittagsstunden hinein lernen. „Das ist heute teilweise schon der Wahnsinn“, sagt Marlene Pietzka mit Blick auf ihren Enkel, der ein Gymnasium besucht. 13 Fächer, Unterricht bis in den Nachmittag hinein, danach noch lernen. „Das ist doch übertrieben.“

Vor dem Spielen Umziehen

Von 8 bis 12 Uhr dauerte der Unterricht in ihrer Schulzeit. „Danach ging es heim, kurz Hausaufgaben gemacht und dann hinaus zum Spielen.“ Vorher mussten die Schülerinnen aber erst mal raus aus ihrer schicken Schulkleidung. „Zum Spielen gab es was Älteres“, erinnert sich Magda Müller. „Wir kamen abends ja eh dreckig nach Hause.“

Einen Schulranzen aus Leder hatte jede Schülerin, ein Schwamm zum Abwischen der Buchstaben auf der eigenen Schiefertafel baumelte an einer Schnur im Freien. „Sonst wären ja alle Bücher und Hefte nass geworden“, sagt Thea Wolf und muss lachen. Statt eines Mäppchens hatte jede Schülerin eine kleine Holzkiste. Die Verpflegung hat jedes Kind von den Eltern mitbekommen. Marlene Pietzka durfte sich öfters beim Bäcker einen Nougat-Ring und eine Salzstange kaufen. Fünf Pfennig das Stück. „Das war bei mir nur am Geburtstag möglich“, erinnert sich Magda Müller.

Milch oder Kakao in den Pausen

Der Bäcker kam immer mit voll gepackten Weidekörben in den Pausen. Zu trinken gab es für jedes Kind kostenlos ein Glas Milch oder Kakao. „Jedes Kind hatte seine eigene Glasflasche mit Deckel und Strohhalm“, erinnert sich Thea Wolf. Als Pausenhof diente der Platz vor der katholischen Kirche. Auch da waren Männlein und Weiblein streng getrennt.

An gute und an weniger gute Lehrer können sich die drei Damen erinnern – besonders gerne an Magda Pfrenzinger. Die besuchte die Klassentreffen und mittlerweile vierteljährlich stattfindenden Stammtische bis vor kurzem noch persönlich. „Sie hat sich in uns Kinder hineinversetzen können“, erinnert sich Marlene Pietzka. Weniger gut blieb den Frauen der Unterricht im Fach Religion in Erinnerung. „Da gab es regelmäßig auf die Finger“, berichtet Thea Wolf. Magda Müller lag sogar einmal am Boden. „Weil der Pfarrer mir eine Ohrfeige gegeben hat.“

Rechnen, Deutsch, Erdkunde, Religion und Turnen standen auf dem Stundenplan. Später kam die Handarbeit dazu. Auch dort verteilte die Lehrerin mitunter Kopfnüsse oder zog den Mädchen an ihren Zöpfen. „Bis sich mein Vater eines Tages vehement bei ihr beschwert hat“, erinnert sich Magda Müller. „Dann war Ruhe.“

Zusammenhalt war da

Acht Jahre lang blieben die meisten Klassenkameradinnen zusammen. Nur einige wenige gingen nach der vierten Klasse in die Oberschule. Ab der fünften Klasse kamen auch die Mädchen aus der Siedlung in die Klasse – und die durfte in die damals nagelneue St. Hedwig-Schule umziehen. „Ein tolles Gefühl“, erinnert sich Marlene Pietzka, die mit einem Schulkameraden nach den Pausen zum Aufräumen eingeteilt war. Mit einer Zange mussten sie alle Papierschnitzel und sonstigen Abfälle aufheben und entsorgen. „So kamen wir immer zehn Minuten später in den Unterricht“, sagt sie und muss schmunzeln.

Bei allen Unannehmlichkeiten blicken die drei gerne und dankbar auf ihre Schulzeit zurück. „Es war eine schöne Zeit“, sagt stellvertretend für alle Thea Wolf. Besonders schön sei der Zusammenhalt gewesen. Der zeigt sich auch 65 Jahre später noch. Zwischen zehn und zwanzig einstige Mädchen des Einschulungsjahrgangs 1955 kommen immer noch regelmäßig zu den Treffen. Langweilig wird es ihnen nie, denn zu erzählen gibt es allerhand aus ihrer spannenden Schulzeit in Kitzingen.