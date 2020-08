Angebot auf dem Schwanberg: Außen kross, innen saftig

Zu einem guten Ausflugsziel gehört eine ebensolche Einkehr-Möglichkeit. Der Schwanberg – von jeher Ziel vieler Besucher – bot seinen Gästen jahrzehntelang kulinarische Freuden im Café und im Biergarten. Seit Herbst 2019 sind beide Lokalitäten geschlossen. Nun aber sind leckere Lösungen des Versorgungsproblems in der „Probierphase“.

Guter Rat war teuer: Die Räumlichkeiten des bisherigen Cafés sind renovierungsbedürftig, ein neues Konzept zur Gästeverköstigung war – und ist – noch nicht spruchreif. Damit die Besucher ihren größten Durst löschen konnten, wurden ein Automat mit kühlen Getränken und einer mit Kaffee im „Treffpunkt Kloster-Laden“ aufgestellt, wo auch „Steckerl-Eis“ zu haben ist. Doch gegen Magenknurren gab es monatelang nichts.

Abhilfe kommt nun am Wochenende angefahren, und zwar in Form eines sonnengelben Street-Food-Trucks und einer schwarz-silbernen Café-Bar. Der Truck parkt neben dem früheren Biergarten, das mobile Café am Gutshof hinterm Spielplatz.

Wie es sich für das Ausflugsziel Schwanberg gehört, legen beide Gastronomen Wert auf Nachhaltigkeit, Tier- und Naturschutz.

Timo Kensy (39), ein gebürtiger Grettstadter, serviert Kaffee und hausgebackene Kuchen kleiner fränkischer Bäckereien auf Porzellangeschirr. Kaltgetränke gibt es aus der Flasche. „Da öffentliche Toiletten vor Ort fehlen, darf ich aktuell noch keine Sitzplätze anbieten. Stehplätze sind aber vorhanden“, sagt der Mönchstockheimer, der vom Schwanberg schwärmt: „Es ist wunder-wunderschön hier oben!“