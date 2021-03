Gar nicht so leicht, die gelbe Schleife am Unterschenkel anzubringen. Die Finger sind kalt und ein bisserl glitschig sind die Gliedmaßen ja auch. Aber es hilft nichts: Hans und Hanne Schneider tun ihr Bestes. Und schließlich ist die kleine Kröne markiert.

Zwischen Volkach und Eichfeld liegt der Rothenbachsee, direkt an der Staatsstraße. Ein kleines Idyll für den Menschen – und ein wichtiges Laichgebiet für Amphibien. Ganz in der Nähe – auf der anderen Seite der Straße – liegt der Halbmeilensee. Hin und her wandern die Amphibien, vor allem jetzt, in der Laichzeit. „Aber eigentlich das ganze Jahr über“, sagt Ulrike Geise, stellvertretende Vorsitzende des Bund Naturschutz im Kreis Kitzingen. Für sie zählte und zählt der Rothenbachsee zu den 30 wichtigsten Wandergebieten für Amphibien.

Die Entscheidung, 21 Durchgänge unter der Staatsstraße anzubringen, war deshalb richtig. 2013 sind die schmalen Tunnel gebaut worden. Jetzt erfolgt die dritte und letzte Kontrolle, ob die technische Anlage von den Tieren auch wirklich genutzt wird. Und so markieren die Helfer vom Ortsverband Volkach die Kröten auf der einen Seite der Straße und notieren, wann sie auf der anderen Seite herausgekommen sind – und an welcher Stelle genau.

„Die Durchlässe funktionieren in der Regel sehr gut.“ Ulrike Geise, Biologin

Hans Schneider setzt die kleine Kröte hinter dem grünen Fangzaun ab. Schnell hüpft sie davon und wird irgendwann auf der anderen Seite der Straße ankommen. „Die Durchlässe funktionieren in der Regel sehr gut“, sagt Geise. Sie werden ganzjährig auch von anderen Tieren angenommen. Wildkameras haben schon Biber fotografiert, Wildkatzen oder Fledermäuse, die das System genutzt haben. Jetzt sind es fast ausschließlich Amphibien.

Oft sind es die Männchen, die länger auf der einen Seite verharren. Kommt dann endlich ein Weibchen, geht es relativ flott und huckepack durch einen kleinen Tunnel Richtung Laichgewässer.

370.000 Euro hat die Baumaßnahme seinerzeit gekostet. Gut angelegtes Geld, wie die Naturschützer finden. Die Population an Amphibien ist in den 70er- und 80er-Jahren stark zurückgegangen. Die Zersiedelung der Landschaft, die Flurbereinigung, immer neue Straßen: Es gab viele Gründe für diese Entwicklung. Jetzt gilt es, die Tiere zu schützen – auch mit technischen Hilfsmitteln. Vor allem für die Jungtiere sind solche Anlagen wertvoll, weiß Geise. Sind sie ausgewachsen, folgen sie der Spur ihrer Eltern und vergraben sich im Erdreich. Die grünen Fangzäune sind dann längst wieder abgebaut. Etliche werden überfahren. Es sei denn, es gibt lebensrettende Durchlässe unter der Straße.

Angelika Gruneberg hat die Akzeptanzkontrolle in Auftrag gegeben und arbeitet eng mit dem Bund Naturschutz zusammen. Wird eine Straße in der Nähe eines Laichplatzes neu gebaut oder eine bestehende ausgebessert, wird die Mitarbeiterin des Staatlichen Straßenbauamtes in Würzburg tätig. „Wir prüfen, ob der Bau von Tunneln an dieser Stelle Sinn macht und auch umsetzbar ist“, erklärt sie. Oft scheitert ein Umbau an den Grundbesitzregelungen vor Ort, mitunter auch an den Gegebenheiten. Steile Böschungen machen einen Umbau beispielsweise unmöglich. Besteht eine Chance, nimmt Gruneberg Kontakt zum BN auf. So wie jüngst bei Erlabrunn im Landkreis Würzburg, wo zuletzt Durchlässe gebaut wurden. Im Landkreis Kitzingen gibt es bislang insgesamt drei Durchlassanlagen. Neben Volkach/Eichfeld, bei Michelfeld und bei Kirchschönbach (Rüdern).

Wie gut die Tunnel am Rothenbachsee angenommen werden, untersuchen Gerda Hartner und ihre Helfer von der Volkacher Ortsgruppe des BN in den kommenden Wochen. Zwei Mal am Tag – in den frühen Morgenstunden und nach Einbruch der Dunkelheit – sind jeweils zwei Helfer mit Warnwesten vor Ort, um die Amphibien aus den Eimern zu klauben und zu markieren. Sage und schreibe 14 Helfer sind im Raum Volkach in diesem Sinne aktiv.

In der letzten Woche haben sie nur vereinzelt Kröten gesehen, die Temperaturen waren zu niedrig. In der Regel wandern die Kröten ab einer Temperatur von fünf Grad plus. An milden Märztagen kann es auch mal zu einer regelrechten Massenwanderung kommen, berichtet Geise. Neuesten Schätzungen zufolge leben zwischen 5000 und 8000 Amphibien in dem Gebiet. Neben der Erd- und Kreuzkröte auch die seltene Knoblauchkröte sowie Teich- und Kammmolch und der Grasfrosch.

All diese Arten gilt es zu schützen. Und dafür werden Gerda Hartner und ihre Mitstreiter auch in den kommenden Wochen aktiv sein.