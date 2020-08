Abschiebung droht: Eine Kitzinger Familie dreht am Rad

Er ist kein Mann vieler Worte. Norair Azoyan, genannt Nori, wuchtet das kaputte Fahrrad auf die Werkbank. Er schaut sich den Rahmen, die Räder und die Schaltung an, nickt mit dem Kopf und greift dann an die Wand, an der die Schraubenschlüssel hängen. Ruhig und behände beginnt er zu arbeiten. Eine Stunde später wird das Rad repariert sein. Wenn nur alle Probleme im Leben der Azoyans so einfach zu lösen wären.

Dr. Klaus Kröckel, Leiter der Caritas-Fahrradwerkstatt im Kitzinger Gewerbegebiet ConneKT, hält große Stücke auf Nori Azoyan. Seit fünf Jahren lebt der gelernte Polsterer und Koch in Kitzingen. Fast ebenso lange engagiert er sich ehrenamtlich in der Werkstatt, die er mit aufgebaut hat. Eine andere Arbeit – eine bezahlte – hätte der 44-Jährige zwar liebend gerne, aber momentan sieht es eher nicht danach aus, als würde er eine Arbeitserlaubnis bekommen. Im Gegenteil: Mit einem aktuellen Schreiben teilt die Zentrale Ausländerbehörde in Schweinfurt mit, dass die Duldung in Deutschland nicht über den 15. September hinaus verlängert werde. Das heißt: Familie Azoyan droht die Abschiebung.

Der Islamische Staat verfolgt Jesiden als „Ungläubige“

Die Azoyans, das sind neben Papa Norair Mama Venera Osmanyan (36), der älteste Sohn Jamal (17), Tochter Termina, genannt Aisha (15), und der Jüngste im Bunde, Rustam (11). Die Familie gehört einer ethnisch-religiösen Minderheit an, den Jesiden. Knapp eine Million Jesiden soll es weltweit geben. Ursprünglich lebten sie im Norden des Irak, in Nordsyrien und im Südosten der Türkei.