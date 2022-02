Kitzingen vor 1 Stunde

Exhibitionist in öffentlicher Toilette

Ein 21-Jähriger bemerkte am Sonntag gegen 16.45 Uhr in einer öffentlichen Toilette am Main in Kitzingen einen etwa 50 Jahre alten Mann, der sich ebenfalls in der Toilette aufhielt und offensichtlich an seinen Geschlechtsteilen manipulierte. Dabei schaute dieser den jungen Mann offenbar direkt an, so die Schilderung im Polizeibericht. Der unbekannte Täter wird als 1,85 Meter groß beschrieben. Er trug eine dunkle Jogginghose sowie eine dunkle Stoffjacke. Außerdem hatte er eine dunkle Stoffmütze auf.