Die Evangelische Jugend Kitzingen hat die frei gewordene Zeit von ausgefallenen Aktionen und Freizeiten aufgrund der Pandemie sinnvoll genutzt. In einem Arbeitskreis zum Thema Nachhaltigkeit wurden nachhaltige Ziele festgelegt und Richtlinien für die eigene Jugendarbeit erarbeitet.

Außerdem setzte er sich dafür ein, die Thematik in alle internen Arbeitsbereiche zu tragen sowie nach außen hin dafür einzustehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Jugend. Konkret wurden die Nachhaltigkeitsziele zum Beispiel durch den Wechsel der Druckerei hin zu Printzipia Würzburg und der Teilnahme an Fridays-for-Future-Demonstrationen oder der Tour de Müll umgesetzt. Damit folgt die evangelische Jugend im Dekanat den Forderungen der Evangelischen Jugend Bayern. Im Zuge des Prozesses findet am Samstag, 12. März, ab 13.30 Uhr ein Kreativtag für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren statt, an dem die Kinder sich selbst am Upcycling versuchen dürfen.

Egal ob es gesammelte Kronkorken, Milchtüten oder andere Dinge sind, bei dieser Aktion werden kreative künstlerische Werke für zu Hause geschaffen. Weitere Informationen zu der Veranstaltung und dem diesjährigen Jahresprogramm sind auf www.ej-kitzingen.de zu finden.