Auf große Unterstützung ihrer Partei können die Kandidierenden der SPD für die nächsten Landtags- und Bezirkstagswahlen bauen. Bei der Delegiertenkonferenz stimmten die 33 Vertreter aus den zwölf Ortsvereinen einstimmig für Eva-Maria Weimann, die sich um ein Landtagsmandat bewirbt, und für Jürgen Kößler, der für den Bezirkstag kandidiert. Wie die SPD in einer Pressemitteilung schreibt, fielen die Voten für die beiden Listenkandidaten Maurice Then und Robert Finster ebenfalls einstimmig aus, die sich für die unterfränkischen Landtags- bzw. Bezirkstagslisten bewerben.

Der Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib stellte Eva-Maria Weimann, die 35-jährige Dettelbacher Stadt- und Kreisrätin vor, die nach der Geburt ihres zweiten Kindes noch nicht selbst an der Konferenz teilnehmen konnte. Halbleib würdigte die Bildungsreferentin einer katholischen Bildungseinrichtung als engagierte, kompetente und leidenschaftliche Kandidatin und empfahl ihre Wahl in den Landtag. Halbleib sprach von Weimanns Fähigkeit, die Dinge auf das Wesentliche zu konzentrieren und dies auch hervorragend kommunizieren zu können. Nicht von ungefähr sei sie das höchstrangige unterfränkische SPD-Mitglied im Präsidium der Bayern-SPD.

Umwelt- und Energiepolitik seien Weimann schon seit frühester Jugend wichtig. Ihr Engagement vor Ort in der Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach sei die Basis für diesen politischen Schwerpunkt. Als Ver.di-Mitglied sei sie darüber hinaus auch in Arbeitnehmer- und Gerechtigkeitsfragen engagiert. Schließlich sei Weimann eine hervorragende Vertreterin des ländlichen Raumes, die sich vor Ort und im gesamten Landkreis für eine moderne und nachhaltige Infrastruktur einsetze, erklärte Halbleib.

Ehren-Kreisvorsitzender Heinz Galuschka erwartet einen spannenden Wahlkampf

Jürgen Kößler, Stadtrat in Iphofen und Vorsitzender der Kreis-SPD, bewirbt sich für das Bezirkstagsmandat im Stimmkreis Kitzingen. Der 44-jährige promovierte Arzt betonte die wichtige Rolle des Bezirkstags für Kunst und Kultur sowie für zahlreiche medizinische Einrichtungen. Auch viele Bereiche der Sozialpolitik seien im Bezirk angesiedelt, welche ihm als Sozialdemokraten und als Mediziner wichtig seien. Er sieht seine Aufgabe darin, Stärken auszubauen und dabei die Schwachen nicht zu vergessen.

Maurice Then, 25-jähriger Gemeinderat aus Mainstockheim und gelernter Hotelfachwirt, bewirbt sich für eine Kandidatur auf der Liste zum Bayerischen Landtag. Er wolle die Direktkandidatin Eva-Maria Weimann unterstützen und sich mit seinem Engagement einbringen. Robert Finster, der stellvertretende Landrat und SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende sowie ehemaliger Polizeihauptkommissar, will seine Erfahrung und sein Fachwissen in den Bereichen Energie und Umwelt, Kultur- und Sozialpolitik einbringen und als Listenkandidat zur Bezirkstagswahl Kößler bei seiner Kandidatur zur Seite stehen.

Heinz Galuschka, der Ehrenkreisvorsitzende der Kitzinger SPD, der diese Konferenz leitete, war laut Pressemitteilung von der Kompetenz der Kandidierenden begeistert und erwartet eine spannende Auseinandersetzung im Wahlkampf und ein erfreuliches Ergebnis für die Kitzinger SPD.