"Europa mit Musik erleben" - unter diesem Motto lud der Musik- und Gesangverein Wiesentheid Kinder Wiesentheids und Umgebung zur Ferienpassaktion ins Kath. Pfarrheim ein.

Bei verschiedenen Stationen ging es musikalisch aktiv durch ganz Europa: So studierten die Kinder an dem Nachmittag typische Lieder z. B. aus Italien und Frankreich im Chor ein, probierten ländertypische Tänze wie Polonaise und Bauchtanz etc. aus, ermittelten Länder durch Erkennen bekannter Melodien aus ganz Europa und beschäftigten sich malerisch mit den unterschiedlichen Flaggen. Zum Abschluss präsentierten sie erlernte Lieder dann mit Hilfe von Chorleiterin Petra Liebald den Eltern.

Das Singen mit Aktivitäten machte den Kindern viel Spass, federführend organisiert von Kilian Berthold und weiteren Mitgliedern des Vereins.

Der Kinder- und Jugendchor des MGV Wiesentheid bieten Gelegenheit, dies auch weiter zu machen: Die Kinder treffen sich donnerstags um 17.15 Uhr (Kinderchor) und um 17.45 Uhr (Jugendchor) jeweils im Kath. Pfarrheim Wiesentheid. Wer Lust hierzu hat: Bitte einfach vorbei kommen!

Wer gerne beim Orchester mitspielen möchte: Auch hier ist jederzeit Nachwuchs willkommen - sowohl Kinder als auch Eltern, welche z. B. nach einer "kreativen Pause" wieder aktiv im Orchester musizieren möchten.

Infos unter mgv-wiesentheid.de, auf der Infotafel im Musikhaus bzw. bei Chorleiterin Petra Liebald oder 1. Vorsitzendem Heinz Dürner.

Von: Doris Lang (Pressewartin, Musik- und Gesangverein Wiesentheid 1862 e.V.)