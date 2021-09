Robert Endres aus Kaltensondheim feierte am Freitag seinen 75. Geburtstag. Geboren ist der Jubilar als jüngstes von vier Kindern des Landwirtsehepaares Endres in Kaltensondheim, wo er auch die Schule besuchte. Nach deren Ende schloss er erst eine Lehre als Elektriker ab und anschließend noch eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann, ein Beruf, den er sechs Jahre lang ausübte, ehe er wieder Elektriker wurde.

Im September 1972 heiratete er Ottilie Hofmann, mit der er drei Kinder hat. Auch wenn Robert Endres vor allem für seinen Einsatz im Vogelschutz bekannt ist, ist das längst nicht alles im Bereich des ehrenamtlichen Engagements. So war er über 40 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Kaltensondheim aktiv, darunter einige Jahre als stellvertretender Kommandant. Sechs Jahre war er Gemeinderat in Biebelried. Aber auch im Entwicklungsdienst war Endres tätig. In den 1980er Jahren weilte er drei Mal für ein Viertel Jahr in Tansania. Dort baute er erste Photovoltaikanlagen und reparierte elektrische Geräte.

Passionierter Vogelschützer

Der Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeit war aber der Vogelschutz , was ihm auch den Spitznamen "Eulen-Robert" oder schlicht "die Eule" einbrachte. Schon mit zehn Jahren interessierte er sich für den Vogelschutz, päppelte erste verletzte Vögel auf und baute Nisthilfen. Nach der Bundeswehr kam er dann zum Landesbund für Vogelschutz, wo er nicht nur die ersten Eulenkästen im Landkreis aufstellte, sondern auch ein großes Programm zur Rettung des Ortolans aufbaute. Noch heute ist er sichtliche enttäuscht, wie die Staatsregierung mit dem Programm umging, das sehr kurzfristig aufgegeben wurde. Ohne Endres gäbe es wohl den Storch in Geiselwind nicht, er sanierte den Deusterturm in Kitzingen mit seiner vogelkundlichen Dauerausstellung.

Bei der Kreisgruppe des LBV war er über 40 Jahre im Vorstand, darunter auch lange Zeit Vorsitzender, am Ende 20 Jahre lang kommissarisch. Heute leitet er noch die Ortsgruppe Kitzingen. Für sein Engagement erhielt er mehrfach Auszeichnungen, darunter mehr als ein Mal den Umweltpreis des Landkreises und den Grünen Engel der Staatsregierung erst im vergangenen Jahr. Neben vielen Bekannten, Mitstreitern und Verwandten gratulierte auch Landrat Robert Finster Robert Endres zum Geburtstag. Finster dankte Endres, den er schon "seit ewigen Zeiten kennt" und lobte die ehrenamtliche Leistung, "die unheimlich sachlich und effizient war und immer noch ist"