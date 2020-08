Euerfelder Theatergruppe spendet 1000 Euro für Sitzgruppe

Wer Euerfeld auf dem breiten Feldweg in Richtung "Lago di Quako" und Oberes Rothof verlässt, dem bietet sich bald ein ungewohnter Anblick: Bei der Gabelung Richtung Wartberg, an der das von der Familie Gustav Teske gestiftete Wegkreuz steht, hat sich laut einer Pressemitteilung einiges getan: Die alte, zusammengefallene Bank und der Wildwuchs sind verschwunden, dafür steht hier nun eine neue Sitzgruppe. Die beiden Bänke und den Tisch haben Mitarbeiter des Bauhofs Dettelbachs errichtet - unter tatkräftiger Mithilfe von Bürgermeister Matthias Bielek, der beim Pflastern selbst mit Hand anlegt hat. Und er hatte gleich doppelten Grund zur Freude.

Denn er konnte an diesem Abend einen Scheck von 1000 Euro von der Theatergruppe Euerfeld entgegen nehmen. Denn von der Theatergruppe um Initiatorin Inge Ungemach stammte nicht nur das Geld, sondern auch die Idee, an dem nun so schönen Plätzchen in der Euerfelder Flur eine neue Sitzbank zu errichten. Die Planung des Projekts übernahm mit Thea Graber eine der großherzigen Spenderinnen. Zusammen gekommen war das Geld bereits 2018 bei der Aufführung des Theaterstücks "Die (k)nackigen Landfrauen". Eigentlich, so Inge Ungemach, sollte es heuer im Herbst wieder eine Aufführung in der Theaterscheune geben, doch die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben einen dicken Strich durch die Rechnung.