Ebersbrunn vor 30 Minuten

Es geht auf Ostern zu

Herrlich geschmückte Osterbrunnen gibt es zum Glück in diesem Jahr wieder zahlreich in der Region. Ein schöner Brunnen, an dem sich dann aber gleich noch ein Osterhasen-Ehepaar samt Nachwuchs niederlässt, ist dann doch vielleicht was Besonderes. Nach zwei Jahren der "Corona-Abstinenz" konnte in diesem Jahr endlich wieder von der Ebersbrunner Dorfgemeinschaft, der Brunnen am Dorfplatz wunderschön, österlich geschmückt werden. Die Osterhasen-Familie und der Osterbrunnen begrüßen so nun, bestens vorbereitet und hergerichtet, in den nächsten Wochen Besucher und Wanderer in der kleinen Steigerwaldgemeinde Ebersbrunn, durch die auch die Traumrunde Geiselwind führt.