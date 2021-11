Martinsheim vor 16 Minuten

Erweiterung des Kindergartens "Spielwiese" in Martinsheim wird teuer

In der Sitzung des Bauausschusses ging es um den geplanten Anbau am Kindergarten "Spielwiese" in Martinsheim. Architekt Florian Baier stellte die Planungen in der alten Schule in Gnötzheim vor. Diese sollen am kommenden Montag auch in der Gemeinderatssitzung präsentiert und diskutiert werden.