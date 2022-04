"Der Schritt ist notwendig und gut", sagte Großlangheims Bürgermeister Peter Sterk in der vergangenen Ratssitzung im Kulturhaus zum Bauleitplanverfahren für das Gewerbegebiet "Hörblacher Straße", das einstimmig beschlossen wurde. Seine Beurteilung erfolgte nicht zuletzt aufgrund der Anfrage, die die Gemeinde im vergangenen Jahr gestartet hatte und auf die sich zwölf Interessenten meldeten "vom Handwerksbetrieb bis zum Ingenieurbüro". Der Bürgermeister verwies auch auf die Grundlage des Flächennutzungsplans, der 2006 genehmigt wurde und zeigte per Bild die vorgesehene Fläche, die an das schon bestehende Gewerbegebiet anschließt.

Der geplante Gewerbebereich umfasst die Fläche zwischen der Straße nach Hörblach und dem Waldstück "Löhlein", die westlichste Ackerfläche zwischen dem Weg, der nördlich am "Löhlein" vorbei führt und dem Belkerswald, die nördliche Ecke des "Löhlein" und den östlich davon liegenden Acker.

Auf Fragen aus dem Rat war zu hören, dass auch Ausgleichsflächen vorgesehen sind und als nächster Schritt das Bauleitplanverfahren samt integriertem Grünordnungsplan in die Wege geleitet wird. Der Bürgermeister verlas die betroffenen Grundstücksflurnummern und gab bekannt, dass die Planung veröffentlicht wird und das übliche Procedere mit den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange beginnen kann.

Nach der ersten Frist stehen dann Straßen, Wasserleitung, Abwasserkanal, Ausgleichsflächen und schließlich die Detailplanung, "zum Beispiel für das Dachwasser" auf dem Programm. Das Ratsgremium stimmte geschlossen dafür, mit der Aufstellung des Bebauungsplans die Auktor Ingenieur GmbH in Würzburg zu beauftragen.

Bei der Jugendarbeit gab es ein Treffen mit Vertretern des Kreisjugendrings (KJR). Dabei kam die Planung von Zukunftswerkstätten zur Sprache, von denen auch eine in Großlangheim "in der Art eines workshops" geplant ist, wie der Bürgermeister ankündigte. Alle Großlangheimer Jugendlichen werden eingeladen und erhalten dabei auch einen Fragenkatalog zu ihrem Heimatort. Der Termin ist noch nicht bekannt, "es dürfte Herbst werden".

Für den Zulaufkanal des Großlangheimer Abwassers zur Kitzinger Kläranlage erfolgt die Ausschreibung von Mitte März bis Ende August und der gewünschte Baubeginn ist für die Zeit von Juli bis Oktober angesetzt, gab der Bürgermeister bekannt. Es zeige sich zwar, dass die Treibstoffe teurer würden, "aber die Sanierung unserer Kläranlage käme wesentlich teurer". Notwendig wird im Vorfeld auch eine Kampfmittelvorerkundung, der Auftrag wurde an eine Schwarzacher Firma vergeben.

In der Ratssitzung im März sollten die Aufträge für Trockenbau und Maler- und Verputzerarbeiten im Haus für Kinder vergeben werden. Da keine Angebote vorlagen, erfolgte eine Neuausschreibung und nun die Vergabe an die Sickershäuser Firma Herrmann.

Angekündigt wurde eine Oldtimerrundfahrt am 28. Mai, die auch durch Großlangheim führen wird.

Keine Einwände gab es zum Antrag auf energetische Sanierung und Wohnhausumbau für das Anwesen "Hauptstraße 15", zur Errichtung eines Nebengebäudes hinter der Garage auf dem Anwesen "Am Kalkofen 11" und zur Aufstellung des Bebauungsplans "Am Schwanberg" der Nachbargemeinde Rödelsee.

Aus dem Rat kam die Anfrage zu einem kleinen Schuppen im Bereich der Hardthütte, der nach Aussage eines Ratsmitglieds eine Pumpe enthält, deren Wasser auch für die Toilette der Hardthütte genutzt werden kann. Der Bürgermeister verwies auf die Überprüfung durch das Bauamt: "Der Schuppen ist genehmigungsfrei". An den Ortseingängen wurden die Schilder "Freiwillig 40 km/h" aufgehängt "und da wird noch geprüft, ob die hängenbleiben dürfen", äußerte der Bürgermeister.

Derzeit sind in Großlangheim 31 Flüchtlinge aus der Ukraine in fünf Privathäusern und dem Pfarrhaus untergebracht, Möbel stellte auch die Gemeinde zur Verfügung "und ich habe das Gefühl, dass die Leute bei uns auch ankommen", äußerte Sterk. Ratsmitglied Bernd Pfannes lobte das Vorgehen von Gemeinde und VG-Personal: "Da wurde so unbürokratisch wie möglich gehandelt und unterstützt, auch außerhalb der Arbeitszeit".